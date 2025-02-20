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MLB》曾引發歧視風波、如今當隊友 古利爾透露達比修特地來打招呼

2025/02/20 08:40

古利爾。（法新社）古利爾。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕現年40歲的前美聯打擊王古利爾（Yuli Gurriel）以附帶大聯盟春訓邀請的小聯盟約加入教士隊。由於古利爾過去曾對38歲日籍投手達比修有做出歧視動作而讓這筆簽約備受關注，古利爾今天受訪時則讚賞達比修是一名出色的運動員、很棒的領導者。

古利爾在2017年效力太空人隊期間，於世界大賽第三戰從當時身穿道奇球衣的達比修轟出全壘打後，在休息區用雙手食指做出單眼皮動作，嘲諷達比修的亞洲人身分。古利爾最後對此道歉，同時遭聯盟禁賽5場。並於2018年開始服禁賽令。

鑒於過去發生的歧視風波，教士隊簽下古利爾之前，總管裴勒（A.J. Preller）至少三度與詢問達比修的意見。而達比修本人則向裴勒表示並不在乎，因此教士才簽下古利爾。

達比修有。（法新社）達比修有。（法新社）

古利爾今天受訪透過翻譯表示，「我很高興、也很感激有這個機會成為他的隊友。我真的很感謝他特地過來跟我說聲『Hi』。」

古利爾是2017年、2022年太空人世界大賽冠軍成員。他認為自己在太空人時期有很多經驗，希望能把經驗分享給教士隊友。

生涯在大聯盟打滾9年、曾待過日職橫濱DeNA的古利爾，他上季在皇家僅出賽18場，貢獻6分打點，打擊率2成41。古利爾在2021年賽季以打擊率3成19奪得美聯打擊王。

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