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MLB》大聯盟記者盛讚李灝宇！ 台灣新星有望本季初登大聯盟

2025/02/20 08:39

李灝宇。（法新社）李灝宇。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力老虎隊的台灣好手李灝宇，在近期受到眾多美媒的關注，其中相當熟悉亞洲職棒的大聯盟記者摩洛西（Jon Paul Morosi）更在大聯盟官方節目上大談李灝宇的優點，稱他有機會在今年登上大聯盟。

李灝宇最初由費城人簽下，並在2023年的交易中，隨著明星投手羅倫森（Michael Lorenzen）的交易，單獨被交換至老虎隊，在上個賽季李灝宇於老虎出賽87場敲出12轟，成功讓自己先前下滑的力量評價回升，而好表現也讓他被大聯盟看見，今年成功受邀參加春訓。

摩洛西在《MLB Network》節目上提到，李灝宇是老虎陣中崛起的新星，儘管球隊未能追求柏格曼（Alex Bregman）成功，但對李灝宇來說是個好事，而他是來自台灣的頂尖球員之一，有著很好的擊球能力，可以擊出許多紮實的球。

摩洛西拿昔日老虎工具人波蘭柯（Plácido Polanco）當作模板，這位同樣待過費城人與老虎的好手在大聯盟效力16年，入選2屆明星賽，拿過3座金手套與1座銀棒獎。摩洛西指出，李灝宇能將球打到場上各個位置，也很熱愛這項運動。

除此之外，老虎農場還有另一位內野大物榮格（Jace Jung），而剛簽下的二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）合約只有1年，李灝宇與榮格兩人或許能成為球隊未來的二、三壘手。摩洛西提到，或許老虎錯失柏格曼這位能長期擔任球隊三壘手的球員並不是壞事，他很喜歡現在的老虎陣容，並直言，如果李灝宇在2025初登場並為球隊做出貢獻，請不要感到太意外。

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