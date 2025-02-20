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MLB》東京開幕戰迎日本強投對決！今永昇太坦言「非常榮幸」

2025/02/20 09:09

今永昇太。（資料照，法新社）今永昇太。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟東京開幕戰將在3月18日展開，小熊昨日宣布將由日籍左投今永昇太擔任先發，獲得在家鄉出賽的機會，對此他表示非常榮幸。

今年的開幕戰將在3月18、19日於東京巨蛋進行，將由小熊對上道奇，而小熊宣布將由今永昇太掛帥之外，衛冕軍推派的先發投手也是同屬日籍的山本由伸，這也將成為大聯盟史上首對在開幕戰正面對決的日本選手，同時也是史上第4、5位以大聯盟球員身分在東京巨蛋出賽的球員。

能夠在自己的家鄉出賽，今永昇太透過翻譯表示，有這樣機會讓他感到十分榮幸，「現在的日本球員之所以會有那麼多的關注，要歸功於所有在我們之前的前輩，他們開創了這條道路給所有來自日本的選手，我們正走在他們所創造的歷史上。」

球團在昨日公布先發投手後，小熊總管霍耶（Jed Hoyer）坦言，全世界粉絲的關注將會突破歷史，「即便這只是1場棒球比賽，但仍是件非常棒的事情，有什麼比讓這兩位選手在開幕戰正面交鋒還要來得更合適的呢？」

去年轉戰大聯盟的今永昇太，在第1年就繳出優異成績，上賽季戰績15勝3敗、防禦率2.91，標準化防禦率（ERA+）137，並在173.1局的投球中三振掉174名打者；而在去年季前以12年3.25億美元的合約加盟道奇的山本由伸，雖因傷勢缺陣近3個月，但還是留下7勝2敗、防禦率3.00，標準化防禦率（ERA+）129的成績，最終幫助道奇奪下世界大賽冠軍。

山本由伸。（美聯社）山本由伸。（美聯社）

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