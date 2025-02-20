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MLB》洋基大物投手漢普頓連兩年受傷 教頭坦言可能與UCL有關

2025/02/20 09:17

漢普頓。（資料照，今日美國）漢普頓。（資料照，今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基23歲大物投手漢普頓（Chase Hampton）連續兩年獲邀參加大聯盟春訓，不過今天傳出右手肘屈肌拉傷、連兩年受傷。洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，漢普頓的傷勢可能與尺側副韌帶（簡稱UCL）有關。

《美聯社》報導，布恩指出，漢普頓是在美國時間上週五的牛棚練投後感到不適，他已經到醫院做檢查，「他抱怨手肘有些問題，結果顯示是屈肌拉傷，這和尺側副韌帶有關。」

布恩說，接下來的24小時至48小時會有更多資訊能了解漢普頓的狀況，「他去年表現不穩定，還受過一些傷，這讓他很沮喪。」

漢普頓在2022年加入洋基，2023年待過高階1A和2A，整季先發20場，交出4勝3敗、防禦率3.63的成績，共投106.2局賞145次三振。漢普頓在2024年大聯盟官網潛力新秀評比為洋基農場第六名，同時為農場投手排名第二高。

不過，漢普頓去年因屈肌拉傷，直到美國時間7月1日才完成賽季初登板，上季出賽7場交出0勝1敗、防禦率2.41的成績，共投18.2局賞16次三振。漢普頓接著因下半身受傷，自8月10日後就沒有再出賽。

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