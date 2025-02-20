日職》燕九郎操偶師逝世 曾創單季60轟的巴倫汀IG連發4篇文悼念

巴倫汀（左）、燕九郎（右）。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕養樂多燕子當家知名吉祥物燕九郎的操偶師傳出逝世消息，震撼日本棒壇。曾效力養樂多的名將巴倫汀（Wladimir Balentien）今天在社群媒體IG連發4篇限時動態發文悼念。

養樂多官網昨天發文表示，「至今一直以來支持燕九郎的員工不幸過世。作為球隊吉祥物，我們對他的栽培與貢獻深表感謝與敬意。自從公布健康狀況以來，我們收到許多溫暖鼓勵的言語，在此由衷表達感謝。」

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許多球迷、選手紛紛悼念這位燕九郎的操偶師，過去經常與燕九郎在場上互動的巴倫汀，今在IG連續發4篇限時動態悼念，「安息吧！我最好的朋友」。

現年40歲的巴倫汀曾在日職打拚11年，有9年效力養樂多隊，他在2013年創下單季60轟壯舉，成為日職單季最多轟紀錄。巴倫汀生涯在日職出賽1104場，累積301轟，平均打擊率2成66，三度摘得中央聯盟全壘打王、1次奪央聯打點王，他也在2013年榮獲央聯年度MVP。

燕九郎是在1994年4月9日首度亮相，他在2022年8月5日達成2000場主場出賽紀錄，去年迎來出道30周年，並與中日龍吉祥物多阿拉（DOALA）登上日本女性雜誌《An An》，燕九郎的知名度和人氣超出職業棒球的範圍。

巴倫汀（左）、燕九郎（右）。（資料照，法新社）

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