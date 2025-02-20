MLB》前田健太將擔任熱身賽首戰先發！老虎教頭辛奇曝原因

前田健太。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕老虎日籍投手前田健太被指名將在美國時間週六，擔任春訓首戰的先發投手，總教練辛奇（A.J. Hinch）表示，前田在春訓準備的最充足，再加上球速有所回升，因此決定給予機會。

老虎棒球營運總裁哈里斯（Scott Harris）與總教練辛奇計畫在熱身賽一開始想給予前田健太多一點的實戰機會，藉此決定他在今年要以先發或是牛棚投手開季。

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辛奇在今天受訪時說：「因為他的準備狀態與投球強度有到位，讓他在今年有一個很好的開始。由於他準備的最充足，因此他將會在首戰先發出賽，我們會根據他在比賽中的狀態認真評斷。」

而另外一個會讓前田率先登板的原因，還有在春訓時回春的球速，根據《底特律自由新聞》記者Evan Petzold的撰文表示，前田在春訓首次的實戰投打練習（Live BP）中，速球就已來到92英里（約148公里），比起去年春訓時的86英里（約138.4公里）多了6英里，今年他終於能在熱身賽開始前，就將球速保持在90英里以上。

前田健太在美國時間上週六透過翻譯，坦言他對身為先發投手感到自豪，「我的生涯裡一直都是擔任先發投手，為了這次春訓，我想在這裡去競爭輪值的其中一個位子，我會用盡100%的努力去達成。」

今年4月將滿37歲的前田，去年迎來他生涯8個球季中最差的表現，29場的出賽中有17場擔任先發，112.1局中投出96次三振與31次保送，防禦率6.09，標準化防禦率（ERA+）67，今年將迎來他2年合約的最後一年。

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