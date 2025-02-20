NBA》透露曾放不下遺憾 林書豪相隔6年踏進NBA球場有感而發

林書豪。（圖片取自臉書）

〔體育中心/綜合報導〕目前效力TPBL新北國王的台裔好手林書豪，在NBA明星週的帥氣扮相吸引眾人目光，今天他在社群軟體上發文透露六年來首次重返NBA球場前，原本因沒有完全放下自己在NBA的遺憾因此不想參加，但直到看見場上球員的表現後，才意識到自己是其中一員，並放下不甘，感恩籃球帶給他的一切。

林書豪發文寫道：「全明星週末是我六年來第一次踏進NBA球館，上一次是在2019年總決賽第六戰的甲骨文球館。老實說，這也是為什麼2025年前幾個月，我一直跟團隊說不想參加這次的活動。從2019年後，我一直沒能完全放下自己的NBA生涯是怎麼結束的。每當回想起來，總覺得自己做了很多，卻無法真正去欣賞和感受那些成就，因為心裡還有太多疑問。

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但這次的全明星週末，讓我前所未有地感受到平靜和感恩。看著場上的球員，他們的技術、運動能力和天賦都讓我感受到這個聯盟的競爭有多激烈。這時我才意識到，曾經我也是其中一員，站在這個舞台上，寫下屬於自己的故事：NBA生涯前四場比賽得分紀錄、九個賽季的NBA旅程、成為第一位奪冠的亞裔美國球員。

隨著年齡增長，我已經不是幾年前的那個球員，也不會回到當初的自己，但這一切都沒關係。我可以坐下來欣賞比賽，為新一代球員加油，享受這個聯盟所帶來的一切，而不再帶著疑惑、不甘或遺憾。這次的全明星週末，對我來說，不是和NBA說再見，而是用不同的方式與它重新連結。或許未來不會再以球員身份站上場，但這並不代表結束，而是另一種方式的開始。

這一路走來，我擁有一段充滿奇蹟和祝福的籃球生涯。或許這份領悟來得有點晚，但至少現在的我，滿懷感恩，真正享受籃球帶給我的一切。」

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