晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

經典賽》盼「台灣殺手」今永昇太參賽！日本隊監督：沒有他的話...

2025/02/20 10:42

鈴木誠也（左）、井端弘和（中）、今永昇太（右）。（取自日本隊X）鈴木誠也（左）、井端弘和（中）、今永昇太（右）。（取自日本隊X）

〔體育中心/綜合報導〕日本隊監督井端弘和為了備戰2026年經典賽，近日飛往美國亞利桑那視察旅美日本選手。井端弘和今天到小熊隊的春訓基地，探訪日籍左投今永昇太、外野手鈴木誠也，井端監督期盼今永昇太、鈴木誠也能為日本隊出賽。

日媒《體育報知》報導，井端弘和表示，今永昇太去年投出很棒的成績，當然希望他是日本隊先發投手一員，「沒有他的話會很困擾。」

井端監督也提到，鈴木誠也是珍貴的右打砲手，如果他能加入的話，會增強日本隊打線的深度，「任何選手都一樣，希望他們能注意到這點，不要受傷。」

今永昇太去年在大聯盟新人賽季，先發29場交出15勝3敗、防禦率僅2.91，共投173.1局賞174次三振，被打擊率2成25，每局被上壘率僅1.02；今永曾在2017年亞冠賽、2019年世界棒球12強賽兩度壓制台灣隊，而被封為「台灣殺手」。

鈴木誠也上季出賽132場，交出21轟、73分打點，打擊率2成83的成績，整體攻擊指數0.848是旅美3年來最佳。此外，鈴木誠也原本是2023年經典賽日本隊國手，卻因為受傷退出日本隊。

日本隊在2023年經典賽奪冠，去年在世界棒球12強賽敗給台灣隊，讓日本隊無緣連霸12強賽，同時也中止國際賽27連勝。

今永昇太。（資料照，法新社）今永昇太。（資料照，法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中