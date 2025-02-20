經典賽》盼「台灣殺手」今永昇太參賽！日本隊監督：沒有他的話...

鈴木誠也（左）、井端弘和（中）、今永昇太（右）。（取自日本隊X）

〔體育中心/綜合報導〕日本隊監督井端弘和為了備戰2026年經典賽，近日飛往美國亞利桑那視察旅美日本選手。井端弘和今天到小熊隊的春訓基地，探訪日籍左投今永昇太、外野手鈴木誠也，井端監督期盼今永昇太、鈴木誠也能為日本隊出賽。

日媒《體育報知》報導，井端弘和表示，今永昇太去年投出很棒的成績，當然希望他是日本隊先發投手一員，「沒有他的話會很困擾。」

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井端監督也提到，鈴木誠也是珍貴的右打砲手，如果他能加入的話，會增強日本隊打線的深度，「任何選手都一樣，希望他們能注意到這點，不要受傷。」

今永昇太去年在大聯盟新人賽季，先發29場交出15勝3敗、防禦率僅2.91，共投173.1局賞174次三振，被打擊率2成25，每局被上壘率僅1.02；今永曾在2017年亞冠賽、2019年世界棒球12強賽兩度壓制台灣隊，而被封為「台灣殺手」。

鈴木誠也上季出賽132場，交出21轟、73分打點，打擊率2成83的成績，整體攻擊指數0.848是旅美3年來最佳。此外，鈴木誠也原本是2023年經典賽日本隊國手，卻因為受傷退出日本隊。

日本隊在2023年經典賽奪冠，去年在世界棒球12強賽敗給台灣隊，讓日本隊無緣連霸12強賽，同時也中止國際賽27連勝。

今永昇太。（資料照，法新社）

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