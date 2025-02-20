MLB》前道奇35歲明星老將延續生涯！ 獲皇家小聯盟約

史崔普林曾在2018年入選明星賽。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕皇家隊在今天宣布，將以附帶大聯盟春訓邀請的小聯盟合約，簽下前道奇明星投手史崔普林（Ross Stripling），讓這位35歲老將有望延續生涯。

史崔普林在2012年被道奇選中，2016年完成大聯盟初登板，2018年生涯首度，也是目前唯一一次入選明星賽，整季史崔普林累積8勝6敗，防禦率3.02。在2020年的縮水賽季，史崔普林在僅投7場先發後就被交易到藍鳥，在2022年賽季他於藍鳥繳出生涯至今最佳的表現，出賽32場有24場先發，拿下10勝4敗，防禦率3.01，且送出111次三振僅有20次四壞保送，在當年至少投130局的投手當中，只有克魯伯（Corey Kluber）與諾拉（Aaron Nola）保送率能比他還低。

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2022年的好表現讓史崔普林獲得巨人一張2年2500萬美元合約，但從那時起他的成績就逐年下滑，2023賽季防禦率高達5.36，並在2024年被交易到運動家，而他在運動家也沒有找回昔日身手，出賽22場有14場先發，拿下2勝11敗，防禦率6.01。

《MLBTR》分析，史崔普林的加入能為皇家的非正式名單添加一點深度，或許球隊在賽季某個時刻需要長中繼時，能夠把他給叫上來，讓還有小聯盟下放權的馬許（Alec Marsh）、林區（Daniel Lynch IV）可以在小聯盟獲得固定的先發機會。

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