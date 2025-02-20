MLB》大谷翔平二度牛棚練投！ 日媒解析關鍵變化

大谷翔平。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊3屆MVP大谷翔平在本季將重返投手丘，恢復二刀流身分，近期他進行了第二次的牛棚練投，日媒《產經體育》更分析他在投手丘上的狀態改變。

大谷翔平在第二次的牛棚共投21球，大部分都是直球，根據《產經體育》測得的資料，目前大谷翔平的直球，與他2023年直球旋轉效率相比要好上10%，此外，大谷翔平直球縱向變化量，從過去幾季約14英吋，增加約4英吋。

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報導解釋，旋轉效率是指球的真實轉速能有多少轉化成實際變化量的數值，就直球來說，如果旋轉效率來到100%，代表球的旋轉軸跟地面平行，可以形成完美的後旋，如此將能帶來俗稱的上竄效果。

此外，大谷翔平出手時，手臂跟地面的角度也有所改變。在2020、2021年時約為45度，2022年為39度，2023年則為36度，而到今年大谷翔平的右手肘位置明顯提高，放球點因此變高，更偏向高壓式投法，如此投球方式能夠讓他的速球轉軸更正，藉此提升旋轉效率。

報導提到，去年球季表現優異的今永昇太，他直球的有效旋轉（Active Spin）就高達99%，若大谷翔平在康復後依舊能夠維持同樣的姿勢，那他的直球揮空率有望提升，且因為手肘更貼近身體，負擔也有望降低。

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