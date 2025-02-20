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經典賽》洋基「法官」賈吉有意披美國隊戰袍？ 「這會很有趣」

2025/02/20 11:46

賈吉。（資料照，法新社）賈吉。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕第六屆世界棒球經典賽將在2026年3月登場，被問到是否會願意代表美國隊出征，紐約洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）今天受訪對此表示，「這會非常有趣！」

賈吉原本要代表美國隊參加2023年經典賽，但他考慮在2022年休賽季與洋基簽9年3.6億美元大約，因此決定以洋基隊為主，最後婉拒參加經典賽。

對於是否願意穿美國隊球衣參加2026年經典賽，賈吉向《FOX Sports》記者Deesha Thosar表示，「我認為這會非常有趣，這要視我職業生涯在那個時間點的狀況，希望他們仍然想要我...能夠代表國家隊出賽很酷。他們（美國隊）在2023年闖進決賽，但沒有贏得冠軍。所以我們要贏。我們拭目以待。」

2023年經典賽，美國隊長楚奧特（Mike Trout）在WBC決賽最後一個打席被日本隊長大谷翔平三振，讓美國隊以2比3輸球收亞軍，也無緣連霸。

現年32歲的賈吉是兩屆美聯年度MVP，上季交出58轟、144分打點，打擊率3成22，整體攻擊指數（OPS）高達1.159。若賈吉代表美國隊出征經典賽，這將是他第一次參加這項國際大賽。

此外，洋基隊陣中也有多人願意參加經典賽，包含新星游擊手沃爾普（Anthony Volpe）有意代表美國隊出賽，洋基內野手奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）則有意替英國隊出賽。

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