NBA》強調不會主動提交易 公鹿「字母哥」：我可能會被踢出去

亞德托昆波。（資料照，美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕公鹿當家球星「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）在東契奇（Luka Dončić）震撼籃壇的交易案後，被許多球迷猜測可能是下一位會被交易的大咖球星，而他近期接受採訪時表示，自己並不會主動要求交易。

亞德托昆波本季目前出賽41場，繳出場均31.8分、12.2籃板與5.9助攻的成績，連續第9個賽季入選明星賽，但卻明星賽前傳出左小腿輕微拉傷而不得不辭退，並由楊恩（Trae Young）接替遞補。

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亞德托昆波在全明星周接受希臘記者採訪時，被問及是否有可能被交易到像活塞這樣本季有所起色且後來居上的球隊，他聽完後笑著表達否定的態度，不過他仍認真的說：「NBA是一樁生意，即使我真的被交易了，我會通知我的家人並繼續做好我的工作。」

而問到是否會傳訊息給總管霍斯特（Jon Horst），要求將自己交易出去，亞德托昆波也回答道：「我不認為我會去傳訊息要求交易，我不是那種人，他們可能會把我踢出去。」

現今已30歲的亞德托昆波，生涯12個球季都效力公鹿，拿過2次的年度MVP，也曾在2021年幫助球隊拿下總冠軍，生涯833場的出賽，場均23.8分、9.9籃板與4.9助攻，公鹿本季的戰績29勝24敗，則是位居東部第5。

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