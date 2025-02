日職》去年12強賽對台灣隊失5分 前橫濱洋投培頓宣布退休

培頓。(資料照,記者陳志曲攝)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕去年代表美國隊參加第三屆世界12強棒球賽的36歲右投培頓(Spencer Patton),今天在社群媒體X宣布退休,結束14年的棒球生涯。

培頓今在X上發文說,「經歷14個精彩的賽季後,我該正式退休了,我有很多話想說、有許多人要感謝。」培頓感謝隊友們、教練團、朋友們和球迷,衷心感謝大家。暱稱「將軍」的培頓最後寫道,「將軍,登出。」

2024年12強賽複賽,美國對上台灣隊,培頓當時在第7局登板,結果1人都沒有解決,被敲出5支安打,投出1次四壞保送,失掉5分有4分責失。培頓在該屆12強出賽5場,4局被敲8安,防禦率9.00。

培頓曾效力日職橫濱DeNA有4個賽季,共投219場,累積12勝9敗、平均防禦率3.68,共有101次中繼成功,7次救援成功。此外,培頓在2019年8月3日面對讀賣巨人之戰,因不滿主審判決導致救援砸鍋,培頓退場後爆打休息室冰箱,導致右手骨折提前報銷,最後還被球團開罰500萬日圓。

培頓在大聯盟生涯效力過遊騎兵、運動家,合計出賽113場,累積5勝4敗、平均防禦率5.11,共有21次中繼成功、2次救援成功。培頓最後一次在大聯盟賽場是2023年運動家時期。

After 14 amazing seasons it’s time that I officially retire. With so much to say and so many to thank, I must acknowledge a few. Jesus, @jiletta, @npgsports, all my teammates, coaches, family, friends, and fans. Thank you all from the bottom of my heart!



General, Out! https://t.co/G3FbDpbvQc