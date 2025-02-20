日職》去年12強賽對台灣隊失5分 前橫濱洋投培頓宣布退休

培頓。（資料照，記者陳志曲攝）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕去年代表美國隊參加第三屆世界12強棒球賽的36歲右投培頓（Spencer Patton），今天在社群媒體X宣布退休，結束14年的棒球生涯。

培頓今在X上發文說，「經歷14個精彩的賽季後，我該正式退休了，我有很多話想說、有許多人要感謝。」培頓感謝隊友們、教練團、朋友們和球迷，衷心感謝大家。暱稱「將軍」的培頓最後寫道，「將軍，登出。」

請繼續往下閱讀...

2024年12強賽複賽，美國對上台灣隊，培頓當時在第7局登板，結果1人都沒有解決，被敲出5支安打，投出1次四壞保送，失掉5分有4分責失。培頓在該屆12強出賽5場，4局被敲8安，防禦率9.00。

培頓曾效力日職橫濱DeNA有4個賽季，共投219場，累積12勝9敗、平均防禦率3.68，共有101次中繼成功，7次救援成功。此外，培頓在2019年8月3日面對讀賣巨人之戰，因不滿主審判決導致救援砸鍋，培頓退場後爆打休息室冰箱，導致右手骨折提前報銷，最後還被球團開罰500萬日圓。

培頓在大聯盟生涯效力過遊騎兵、運動家，合計出賽113場，累積5勝4敗、平均防禦率5.11，共有21次中繼成功、2次救援成功。培頓最後一次在大聯盟賽場是2023年運動家時期。

After 14 amazing seasons it’s time that I officially retire. With so much to say and so many to thank, I must acknowledge a few. Jesus, @jiletta, @npgsports, all my teammates, coaches, family, friends, and fans. Thank you all from the bottom of my heart!



General, Out! https://t.co/G3FbDpbvQc — Spencer Patton （@SBPatton） February 19, 2025

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法