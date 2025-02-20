經典賽》當年盛傳涉入假球案 戰玉飛直球對決：「都是揣測！」

尼加拉瓜投手教練戰玉飛。 （記者羅沛德攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕經典賽資格賽今天在大巨蛋舉行官方練球日，尼加拉瓜投手為巴拿馬籍的教練戰玉飛（Len Picota），由於過去他在台灣打職棒期間，國內媒體曾報導他疑似涉入假球案，並仲介洋將來台打假球，對此傳聞，戰玉飛今天受訪時表明，「這些都只是揣測，沒有真實性。」

1994年戰玉飛效力三商虎譯名「必可」，1997年轉戰台灣大聯盟太陽隊譯名改為「酷必可」，2005年轉投興農牛的中文譯名為「戰玉飛」，他在2005年以16勝佳績拿下中職勝投王，中職生涯戰績25勝20敗、防禦率3.09，台灣大聯盟生涯拿下25勝18敗、防禦率3.55。

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戰玉飛在2005年球季結束後離開興農牛，就再也沒有來過台灣，這次經典賽資格賽他久違來台，除了很高興能在回寶島，也稱讚大巨蛋「太漂亮了」。

只是當年戰玉飛離台後，國內媒體曾報導他疑似涉入假球案，並仲介洋將來台打假球，圈內也盛傳他是「大尾的」，對此，戰玉飛強調，這些都只是揣測，沒有真實性，「你可以看到我在台灣職棒生涯的成績是非常好的，現在就是希望能繼續往前走。」

尼加拉瓜投手教練戰玉飛。 （記者羅沛德攝）

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