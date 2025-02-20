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經典賽》印象最深刻的台灣隊友 戰玉飛秒答「林琨瀚！」

2025/02/20 13:00

戰玉飛。 （記者羅沛德攝）戰玉飛。 （記者羅沛德攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕經典賽資格賽尼加拉瓜的巴拿馬籍投手教練戰玉飛（Len Picota），生涯曾打過中職三商虎、興農牛和台灣大聯盟太陽隊，他還記得過去台灣職棒時期的中文譯名「必可」、「酷必可」、「戰玉飛」，當媒體問他印象最深刻的前台灣隊友，戰玉飛秒答：「林琨瀚！」

戰玉飛在三商虎和台灣大聯盟太陽隊與林琨瀚是隊友，戰玉飛強調，其實不只是林琨瀚，對其他隊友印象也很深刻，只是一時間忘記他們的名字，如果有機會的話，希望在台灣能和他們見面。

近年戰玉飛在尼加拉瓜聯盟球隊擔任總教練，同時也在尼加拉瓜、巴拿馬國家隊當教練，他解釋，「老婆是尼加拉瓜人，2016年我就加入尼加拉瓜棒球圈，在當地當職棒總教練，去年U23世界盃尼加拉瓜拿到第3名，我是國家隊投手教練，目前全家定居在尼加拉瓜。」

1994年戰玉飛效力三商虎譯名為「必可」，1997年轉戰台灣大聯盟太陽隊譯名改為「酷必可」，2005年轉投興農牛的中文譯名為「戰玉飛」，他在2005年以16勝佳績拿下中職勝投王，中職生涯戰績25勝20敗、防禦率3.09，台灣大聯盟生涯拿下25勝18敗、防禦率3.55。

相隔近20年再度來台，戰玉飛表示，台灣和之前不太一樣，很漂亮，出現很多新的建築物，台灣棒球也不一樣了，尼加拉瓜投手對戰台灣隊要非常小心，他知道12強賽台灣隊奪冠，12強賽對手都很強，能拿到冠軍非常不容易。

經典賽資格賽A組賽事明天開打，台灣、尼加拉瓜、西班牙、南非4取2晉級明年會內賽，戰玉飛指出，此行最主要任務是幫助尼加拉瓜晉級，希望台灣跟尼加拉瓜能一起打進會內賽。

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