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經典賽》許多大、小聯盟好手無法參賽 尼加拉瓜並非「完全體」

2025/02/20 13:11

尼加拉瓜總教練古伊多。 （記者羅沛德攝）尼加拉瓜總教練古伊多。 （記者羅沛德攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕經典賽資格賽A組賽事明天在大巨蛋開打，尼加拉瓜明天中午12點首戰南非，週日晚上7點強碰地主台灣，今天早上全隊在大巨蛋練球備戰，尼加拉瓜總教練古伊多（Sandor Guido）坦言，由於許多大聯盟選手不能打，小聯盟球隊不放人，國家隊組成戰力沒有達到預期，即使如此，陣中還是有許多具天分和潛力的選手，「這已是最好的球隊，我對他們很有信心。」

尼加拉瓜和台灣、西班牙、南非同分組，4取2晉級明年會內賽，古伊多指出，這次國家隊由小聯盟和尼加拉瓜職棒選手為主體，加上委內瑞拉和墨西哥聯盟球員，資格賽有4隊參賽並不好打，看起來台灣隊是最好，也是最具優勢的球隊，除了由許多好手組成，還有很多球迷加油助威，也充分適應大巨蛋場地。

不過，古伊多強調，尼加拉瓜實力也不差，日前赴日本移地訓練一段時間，全隊調整得很好，目前整體狀態還不錯，比賽開打有得分機會盡量不要錯過，盡力贏得每一場比賽。

經典賽資格賽將在大巨蛋熱戰，古伊多，不會特別提醒選手什麼，畢竟他們都是職業球員，也在日本打了多場比賽，在不同場地比賽，選手要去適應不同場地與氣候，只需提醒他們一定要保持健康，要好好出賽，盡最大努力去贏球。

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