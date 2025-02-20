NBA》東契奇手感爆爛害詹姆斯做白工 湖人爆冷不敵黃蜂

東契奇。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕東契奇（Luka Doncic）手感太差！他今天雖繳出全能數據，但投籃命中率超低，即使詹姆斯（LeBron James）攻下26分也是白忙一場，湖人以97：100不敵東部爛隊黃蜂，吞下2連敗。

湖人在上半場打完領先雙位數，只是黃蜂在第三節開始反攻，且里維斯（Austin Reaves）領了兩次技術犯規被趕出場，整個局勢大變，黃蜂在里維斯出場後打出18：1攻勢，站上領先位置。

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手感冷冰冰的東契奇第四節投進此仗第1顆三分球，詹姆斯又在無緣的隊友威廉斯（Mark Williams）面前暴扣得手、三分球破網，「100分連線」攜手點燃紫金大軍氣勢，不過黃蜂布里吉斯（Miles Bridges）在雙方88：88平手後，個人連進2顆三分球，以及小波爾（LaMelo Ball）最後14秒2分入袋，湖人面臨輸球危機。

即使詹姆斯用大號三分球追到97：98，但小波爾兩罰俱中，最後詹姆斯在三分球連兩次出手都未進，最終湖人只能在主場吞下敗仗。40歲詹姆斯26分、11助攻、7籃板，只是東契奇手感低迷，18投5中包括三分球9投1中，繳出14分、11籃板和8助攻，八村壘三分球8投1中，獲17分。

黃蜂雖是東部排名倒數的隊伍，但今天在洛杉磯打出競爭力，小波爾（LaMelo Ball）5顆三分球，貢獻27分，布里吉斯（Miles Bridges）也飆進5記三分彈，拿下29分，史密斯（Nick Smith Jr.）4顆三分球，挹注12分，黃蜂此仗共進18顆三分球，也是贏球關鍵。

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