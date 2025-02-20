中職》鄭浩均棒球生涯比球隊勝利重要 平野不要求趕上開季

鄭浩均。（資料照，中信兄弟提供）

〔記者吳清正／屏東報導〕曾獲選新人王的中信兄弟投手「美美」鄭浩均，前年季後動了手韌帶置換手術，今年重返春訓，已經投過投打實戰練習，調整進度順利；不過，中信總教練平野惠一強調，鄭浩均的棒球生涯比球隊勝利重要，不會急著要他趕上開季。

曾經效力道奇隊的鄭浩均2022年返國參加選秀，獲得中信第1指名，2023年出賽21場、19場先發，戰績9勝5敗1救援，防禦率3.02，101.1局投出110次三振，獲選新人王並入選亞運台灣隊，但是因為手肘韌帶撕裂傷，當年12月動刀，經過一整年的復健，今年終於投入春訓。

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鄭浩均表示，經過幾次牛棚，已經在投打實戰練習投30球，狀況很不錯，不過，球隊並沒有設定長期的時間表，看每次投球後的身體回饋，再安排下一階段的復健賽。

平野表示，鄭浩均的調整都有照進度在走，但是他畢竟動過大手術，球隊對於他的復出抱持非常慎重的態度，不會硬要他什麼時候歸隊，預計是季中的某個時間點。

平野表示，鄭浩均不僅對球隊很重要，甚至對台灣棒球也是很重要的選手，健康的他會是國家隊寶貴的戰力，鄭浩均的棒球生涯比球隊勝利重要，一定會等他準備到百分百才回一軍。

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