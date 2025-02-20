晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》鄭浩均棒球生涯比球隊勝利重要 平野不要求趕上開季

2025/02/20 13:38

鄭浩均。（資料照，中信兄弟提供）鄭浩均。（資料照，中信兄弟提供）

〔記者吳清正／屏東報導〕曾獲選新人王的中信兄弟投手「美美」鄭浩均，前年季後動了手韌帶置換手術，今年重返春訓，已經投過投打實戰練習，調整進度順利；不過，中信總教練平野惠一強調，鄭浩均的棒球生涯比球隊勝利重要，不會急著要他趕上開季。

曾經效力道奇隊的鄭浩均2022年返國參加選秀，獲得中信第1指名，2023年出賽21場、19場先發，戰績9勝5敗1救援，防禦率3.02，101.1局投出110次三振，獲選新人王並入選亞運台灣隊，但是因為手肘韌帶撕裂傷，當年12月動刀，經過一整年的復健，今年終於投入春訓。

鄭浩均表示，經過幾次牛棚，已經在投打實戰練習投30球，狀況很不錯，不過，球隊並沒有設定長期的時間表，看每次投球後的身體回饋，再安排下一階段的復健賽。

平野表示，鄭浩均的調整都有照進度在走，但是他畢竟動過大手術，球隊對於他的復出抱持非常慎重的態度，不會硬要他什麼時候歸隊，預計是季中的某個時間點。

平野表示，鄭浩均不僅對球隊很重要，甚至對台灣棒球也是很重要的選手，健康的他會是國家隊寶貴的戰力，鄭浩均的棒球生涯比球隊勝利重要，一定會等他準備到百分百才回一軍。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中