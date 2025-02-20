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經典賽》傑斯想重返中職打球 曾峻岳強力推薦！

2025/02/20 13:40

尼加拉瓜投手傑斯。（記者羅沛德攝）尼加拉瓜投手傑斯。（記者羅沛德攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕經典賽資格賽尼加拉瓜36歲右投傑斯（J. C. Ramírez）具大聯盟資歷，2021年曾效力富邦悍將，先發9場拿下4勝5敗、防禦率3.43，受疫情影響在季中離隊，目前在委內瑞拉和墨西哥聯盟討生活，這次資格賽他有機會對台灣隊登板投球。

當年選擇在季中離台，傑斯解釋，他希望可以投滿一整季，只是當時受疫情影響而事與願違，後來才選擇離隊，這幾年他都希望能回中職打球，只是沒有球隊找他，這次非常開心能重回台灣。

尼加拉瓜昨天結束日本移地訓練搭機抵台，傑斯在飯店巧遇前富邦悍將隊友曾峻岳，傑斯的西班牙文翻譯巫宜忠透露，「曾峻岳昨天說傑斯球技很好，還說富邦悍將可以考慮簽他，因為富邦現在還有1個洋將缺額。」傑斯笑說，他在富邦悍將跟隊友都相處得很好，就像家人一樣，在台灣打球這段期間很享受。

今天官方練球日傑斯首次踏進大巨蛋，他驚呼，「這根本就是大聯盟水準的球場，以前我還在富邦悍將的時候，大巨蛋還在蓋，今天一進來發現怎麼那麼漂亮啊！」

傑斯身為尼加拉瓜主戰投手，當然會把過去他在台灣打球的經驗分享給隊友，「這邊比賽非常吵，心理一定不能去想這件事，必須專注在球場上，專注每一次投球、每一次打擊，這才是最重要的，台灣打者擊球率高，爆發力很好，速度也不錯，我有把這些資訊告訴隊友。」

傑斯表示，他對台灣隊長陳傑憲的打擊印象深刻，屆時比賽投手群對台灣打者必須聰明配球，也要非常小心應對，不然很容易被抓到球路。

經典賽資格賽比照大聯盟「加大壘包」，對投手相對不利，傑斯說，跟平常一樣，不會因為壘包加大就受影響，只是投球動作要加快一點，不要拖拖拉拉才能防止對手盜壘。

尼加拉瓜投手傑斯。（記者羅沛德攝）尼加拉瓜投手傑斯。（記者羅沛德攝）

尼加拉瓜投手傑斯。（記者羅沛德攝）尼加拉瓜投手傑斯。（記者羅沛德攝）

尼加拉瓜投手傑斯。（記者羅沛德攝）尼加拉瓜投手傑斯。（記者羅沛德攝）

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