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MLB》坦言帶給大都會不好的第一印象 蒙塔斯盼保持正面度過療程

2025/02/20 14:47

蒙塔斯。（資料照，美聯社）蒙塔斯。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本季轉戰大都會的先發投手蒙塔斯（Frankie Montas）近日傳出傷勢，目前正在休養與治療中，他坦言這個傷勢帶給球隊不好的第一印象，不過他也希望能保持正面，並順利度過整個療程，重返球場。

蒙塔斯在去年12月與大都會簽下2年3400萬美元的合約，但在前天傳出嚴重的闊背肌拉傷，需休息長達6到8周的時間，目前正在接受PRP（高濃度血小板血漿）注射治療。

曾在2023年效力洋基的蒙塔斯也曾因肩傷動刀，整季只丟了1.1局，今年轉隊後再度遇到傷勢，他坦言，不會有人想帶給球隊這樣的第一印象，「這是我其中一個難以控制的事。我原本已經準備好要開始丟球了，但現在要做的就是試著順利度過整個療程，並讓自己更強壯、變得更好。」

蒙塔斯遇到的傷勢可以用動刀的方式解決，但他表示，自己並未考慮過這個選擇，「整個PRP的療程已經在發揮作用，感覺已經好多了，且大部分的發炎症狀已經消失，我們目前絕對在正確的道路上。」

另外蒙塔斯也強調，這次的傷勢與先前的肩傷並非相關，「很開心我的肩膀沒有問題。我只需要保持正面，試著走完整個復原療程，我依舊有幾個月的時間可以為球隊投球。」

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