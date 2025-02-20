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日職》上澤直之旅美1年歸國轉戰軟銀引議論 選手工會籲球界別再批評

2025/02/20 15:28

上澤直之。（資料照，圖片取自軟銀鷹官方社群媒體X）上澤直之。（資料照，圖片取自軟銀鷹官方社群媒體X）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕前日本火腿明星投手上澤直之去年結束1年的旅美生涯後，以4年10億日圓的合約轉戰軟銀鷹引發議論，也讓火腿監督新庄剛志認為入札制度要做修改。日本球員工會事務局長森忠仁今天表示，上澤直之沒有違反規定，希望球界相關人士不要再對他做出批評。

上澤直之在2023年季後透過入札制度挑戰大聯盟，最後以小聯盟約加盟光芒，他在季前被交易至紅襪，雖然曾在大聯盟短暫出賽2場，但上澤直之大多時間都待在小聯盟。上澤去年季後決定重返日職並加盟軟銀而不是老東家火腿，此舉引發球界議論、正反意見不一。

對於上澤直之轉戰軟銀，新庄剛志日前受訪提到，「他做出那個決定讓我感到非常難過。」今年1月的12球團監督會議，新庄也提出應該要修改入札制度的規定，「透過入札制度前去（美國），1年不順利後回來並加盟軟銀，希望能禁止這樣的情況」。

日媒《Daily》報導，日職NPB聯盟與球員工會今天在沖繩開會，森忠仁對於上澤直之的情況表示，「棒球界具影響力的相關人士發言，導致各種訊息擴散，進而引發誹謗中傷。」

森忠仁強調，上澤直之重返日職一事並沒有違反相關規定，「因此，球界應該避免這類發言。」森忠仁提到，選手工會會長會澤翼對這件事也感到擔憂，「當那些相關言論出現時，為何NPB聯盟未做出這件事沒有問題的表態，或者沒有為選手辯護。」

森忠仁說，未來隨著賽季開打，這個話題可能會再被提出討論，特別是上澤直之面對日本火腿的時候，相關討論可能再度被點燃，「我們應該要避免這類情況發生。」

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