經典賽》南非全業餘陣容應戰 3對兄弟檔以「11月先生」最吸睛

南非隊。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕經典賽資格賽南非都是以業餘選手組成，陣中有3對兄弟檔，包括包括路克．諾梵柏（Luke November）與喬許．諾梵柏（Josh November），納森．菲利普斯（Jonathan Phillips）與安東尼．菲利普斯（Anthony Phillips），還有泰勒．史密斯（Tyler Smith）和布蘭登．史密斯（Brandon Smith），順帶一提，史密斯兄弟的父親是南非投手教練Darryn Smith。

有趣的是，南非內野手喬許．諾梵柏的名字是11月（November），身高僅165公分，體重只有61公斤，是南非陣中身材最嬌小的球員。

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19歲的喬許．諾梵柏笑說，由於他在11月出生，因此取名「November」，他說，爸爸過去有打棒球，他和哥哥從小就一起打球，目前他在大學攻讀商業管理學系，希望未來能去美國讀書打球，目標是在大聯盟選秀獲球隊指名。

今天官方練球日南非球員首度踏進大巨蛋，喬許．諾梵柏透露，前幾前曾來台灣打過U12世界盃棒球賽，也曾到美國征戰U18世界盃棒球賽，在南非沒有這麼好的棒球場，場地很棒，可以安心的處理內野滾地球。

南非將在後天強碰地主台灣，3萬多張預售票早已完售，面對地主球迷加油聲浪，喬許．諾梵柏說，他不喜歡吵雜的環境，有這麼多球迷進場，只能想辦法宣洩壓力，屆時應該會很興奮，期待那天比賽的到來。

南非隊總教練艾道尼斯。 （記者羅沛德攝）

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