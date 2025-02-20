竹市自由車場試騎 張姓裁判長受傷、右手彎曲骨折臉部挫傷送醫

新竹市自由車場整修後今天進行試騎，張姓裁判長騎第3圈進彎道便直接飛出去，右手彎曲骨折臉部挫傷送醫。（照片取自市議員劉彥伶臉書）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府主導耗資1億1500萬元整修的自由車場今天上午進行試騎時，來自高雄大學運動健康與休閒管理學系的張姓裁判長上場進行試騎時，騎到第3圈時就疑因場地彈跳力過高，加上離心力影響，整個人飛出去撞到欄杆，結果當場摔車，右手臂彎掉骨折，臉部也有多處挫傷，經送往鄰近馬偕醫院救治，將安排轉院回屏東救治。現場人士表示，整個試騎過程很驚險，尤其在速度起來時，場地彈跳情況很明顯，這樣的場地根本達不到練習及比賽的標準。

今天在場的自由車賽事相關人員提到，今天上場騎時，速度大約70公里時，就明顯感受到場地彈跳及不穩，若是高速行駛及進行衝刺，恐不安全。此外，當張姓裁判長試騎時，便親眼看到他騎第3圈時，時速約50-60公里間，在進彎道時，疑因離心力作用，整個人往上飛出去，一個瞬間就撞到旁邊的欄杆，然後人就從半空摔下來，右手臂當場彎掉骨折，因臉部著地也有多處挫傷，時間大約是今天上午11點多剛試騎沒多久發生。

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在場人士指出，自由車場地經過整修後，原本很期待是渙然一新的樣子，但經試騎這麼多次，仍達不到練習及比賽的場地標準，雖3月10日要做最後的測試與決定，但也擔憂世壯會將有286名選手及28名國外選手到場比賽，如果屆時發生像今天的受傷情況，恐怕後果不堪設想，且整修後的場地還無法做為比賽的場地，覺得很可惜。

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