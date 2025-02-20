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棒球》被大谷翔平說揮棒比他好 學弟佐佐木麟太郎嚇壞了（影音）

2025/02/20 14:37

佐佐木麟太郎。（資料照）佐佐木麟太郎。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕來自日本花卷東高校出身的佐佐木麟太郎，在新年大學賽季的首個系列賽表現優異，而他在被道奇相關人員問到有關大谷的恭維時，顯示相當慌張的態度。

現年19歲的佐佐木麟太郎，在日本花卷東高校時期累積140轟，打破清宮幸太郎締造的111轟紀錄，但他選擇不投入日職選秀，而是於去年加入史丹佛大學，直接展開旅美生涯，有望透過大聯盟選秀叩關棒球最高殿堂。

在今年球季，佐佐木麟太郎在對陣加州州立大學富勒頓分校的系列賽，繳出14打數6安打，包含2支二壘安打，打進全隊最多的8分打點，打擊率4成29，攻擊指數1.038，選到1次四壞保送吞下1次三振，表現相當出色。

今天《ESPN》釋出佐佐木麟太郎接受道奇人員訪問的畫面，訪問者提到大谷翔平在佐佐木麟太郎很小的時候就認識他，而且兩人也不斷被拿來做比較，大谷還說，佐佐木麟太郎的揮棒他的還要好。而佐佐木麟太郎在聽到該句話時馬上面露緊張地回答：「沒有沒有沒有，絕對沒有。」讓現場頓時充滿歡樂的氛圍。

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