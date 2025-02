棒球》被大谷翔平說揮棒比他好 學弟佐佐木麟太郎嚇壞了（影音）

佐佐木麟太郎。(資料照)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕來自日本花卷東高校出身的佐佐木麟太郎,在新年大學賽季的首個系列賽表現優異,而他在被道奇相關人員問到有關大谷的恭維時,顯示相當慌張的態度。

現年19歲的佐佐木麟太郎,在日本花卷東高校時期累積140轟,打破清宮幸太郎締造的111轟紀錄,但他選擇不投入日職選秀,而是於去年加入史丹佛大學,直接展開旅美生涯,有望透過大聯盟選秀叩關棒球最高殿堂。

在今年球季,佐佐木麟太郎在對陣加州州立大學富勒頓分校的系列賽,繳出14打數6安打,包含2支二壘安打,打進全隊最多的8分打點,打擊率4成29,攻擊指數1.038,選到1次四壞保送吞下1次三振,表現相當出色。

今天《ESPN》釋出佐佐木麟太郎接受道奇人員訪問的畫面,訪問者提到大谷翔平在佐佐木麟太郎很小的時候就認識他,而且兩人也不斷被拿來做比較,大谷還說,佐佐木麟太郎的揮棒他的還要好。而佐佐木麟太郎在聽到該句話時馬上面露緊張地回答:「沒有沒有沒有,絕對沒有。」讓現場頓時充滿歡樂的氛圍。

"Absolutely no."



Rintaro Sasaki humbly rejects Shohei Ohtani’s statement that Rintaro has a better swing pic.twitter.com/K4cMKY6rff