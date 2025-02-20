國內外體育賽事囊括207面獎牌 苗栗縣府頒獎表揚

苗栗縣子弟近期在國際或全國體育運動賽事屢傳捷報，囊括207面獎牌，縣府頒獎表揚。（記者彭健禮攝）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣子弟近期在國際或全國體育運動賽事屢傳捷報，囊括207面獎牌，包括國立聯合大學文創系身障學生楊文輝，參加世界帕拉舞蹈大賽泛太平洋錦標賽，榮獲輪椅組單人創意舞蹈第一名；橋牌聯隊為苗栗勇奪亞太首面金牌；後龍國小扯鈴隊亦寫下雙料冠軍十連霸佳績，縣府今（20）日頒獎表揚。

楊文輝於8歲因脊髓損失而坐輪椅，但不畏艱難突破肢體障礙，苦練10年舞出自己的一片天，去年12月遠征哈薩克參加世界帕拉舞蹈大賽泛太平洋錦標賽，榮獲輪椅組第一級單人創意舞蹈第一名，為苗栗爭光並累積排名積分，他並朝更高層級的亞帕、帕運目標邁進。

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明仁國中、公館國中、三義高中聯隊選手楊蘊微、陳宥伊、鄭玉蝶、劉品儀、彭舒祺、傅子瑜，在今年亞太城際中學生橋牌錦標賽中，技壓地主中國上海隊勇奪U18女子組金牌，也為苗栗贏得歷來第一面亞太學生金牌。

後龍國小扯鈴隊於去年度教育部全國民俗體育競賽，一舉抱回29面金牌；其男團及女團舞台賽，連續10年獲得雙料冠軍，為苗栗開創扯鈴黃金世代。

縣府教育處指出，苗栗縣子弟近期在國際或全國體育運動賽事屢傳捷報，在舞蹈運動、橋牌、網球、健美、競技疊盃、跆拳道、空手道、柔道、角力、田徑、武術、滑輪溜冰、高爾夫、木球、排球、桌球、民俗體育扯鈴、跳繩、台灣獅共計19項體育運動，累計囊括111面金牌、39面銀牌、57面銅牌。

縣長鍾東錦今在文觀局中正堂接見表揚楊文輝等367位績優選手與教練，頒發約138萬元獎勵金。他並期許各級學校都能根據相關條件發展自己的體育特色，不論田徑、排球或各項運動項目，都在體壇上綻放光芒，這所重振苗栗的體育大縣雄風，縣府則已編列可觀獎勵金，鼓勵選手、教練再接再厲。

擔任苗栗縣體育會理事長的議長李文斌也感謝縣長鍾東錦2年多來對縣內體育運動的支持，希望企業界持續挹注資源作為發展體育運動強而有力的後盾，讓孩子和選手不會輸在起跑點，並在體壇上屢創佳績。

明仁國中、公館國中、三義高中聯隊選手楊蘊微、陳宥伊、鄭玉蝶、劉品儀、彭舒祺、傅子瑜，在今年亞太城際中學生橋牌錦標賽中，技壓地主中國上海隊勇奪U18女子組金牌，縣長鍾東錦頒獎表揚。（記者彭健禮攝）

國立聯合大學文創系身障學生楊文輝，參加世界帕拉舞蹈大賽泛太平洋錦標賽，榮獲輪椅組單人創意舞蹈第一名，縣長鍾東錦頒獎表揚。（記者彭健禮攝）

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