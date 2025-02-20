晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

經典賽資格賽基隆直播 金手套李凱威及味全龍啦啦隊同場應援

2025/02/20 14:59

基隆市22與23日晚上在基隆文化中心一樓舉辦世棒經典賽資格賽直播派對。（記者盧賢秀攝）基隆市22與23日晚上在基隆文化中心一樓舉辦世棒經典賽資格賽直播派對。（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕台灣隊在世界棒球12強奪冠，再度掀起棒球熱，世界棒球經典賽資格賽明天（21日）起在台北大巨蛋開打，基隆市在22與23日晚上7點在文化中心一樓舉辦直播派對，現場直接賽況，同時有金手套李凱威及味全龍啦啦隊同場應援。

基隆市政府教育處表示，原本世棒經典賽資格賽直播派對，原本是在國門廣場舉行，可以容納廣大球迷來觀賽，但根據最新氣象預報資料，週六、日晚間低溫來襲且降雨機率高達85％，考量現今為感冒流行季節，為免民眾在濕冷風雨中觀賽，因此改到文化中心1樓舉辦。

教育處指出，22日直播派對由梁赫群主持，邀請到2024金手套味全龍二壘手李凱威及職棒味全龍啦啦隊成員，與球迷近距離互動；23日由唐從聖主持，依然有熱情的職棒啦啦隊帶來熱鬧的應援表演。

同時，每天都免費提供限量應援小物加油棒500份免費提供，每人限領1份（軟、硬式加油棒依現場實際發放，送完為止），讓民眾感受到現場比賽的氣氛，也為台灣隊加油一路挺進棒球經典賽。

基隆市世棒經典賽資格賽直播派對，有李凱威和啦啦隊應援。（基隆市政府提供）基隆市世棒經典賽資格賽直播派對，有李凱威和啦啦隊應援。（基隆市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中