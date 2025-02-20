經典賽資格賽基隆直播 金手套李凱威及味全龍啦啦隊同場應援

基隆市22與23日晚上在基隆文化中心一樓舉辦世棒經典賽資格賽直播派對。（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕台灣隊在世界棒球12強奪冠，再度掀起棒球熱，世界棒球經典賽資格賽明天（21日）起在台北大巨蛋開打，基隆市在22與23日晚上7點在文化中心一樓舉辦直播派對，現場直接賽況，同時有金手套李凱威及味全龍啦啦隊同場應援。

基隆市政府教育處表示，原本世棒經典賽資格賽直播派對，原本是在國門廣場舉行，可以容納廣大球迷來觀賽，但根據最新氣象預報資料，週六、日晚間低溫來襲且降雨機率高達85％，考量現今為感冒流行季節，為免民眾在濕冷風雨中觀賽，因此改到文化中心1樓舉辦。

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教育處指出，22日直播派對由梁赫群主持，邀請到2024金手套味全龍二壘手李凱威及職棒味全龍啦啦隊成員，與球迷近距離互動；23日由唐從聖主持，依然有熱情的職棒啦啦隊帶來熱鬧的應援表演。

同時，每天都免費提供限量應援小物加油棒500份免費提供，每人限領1份（軟、硬式加油棒依現場實際發放，送完為止），讓民眾感受到現場比賽的氣氛，也為台灣隊加油一路挺進棒球經典賽。

基隆市世棒經典賽資格賽直播派對，有李凱威和啦啦隊應援。（基隆市政府提供）

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