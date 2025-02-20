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中職》統一獅啦啦隊發表會 開放球迷購票參與

2025/02/20 15:15

統一獅UniGirls新球季發表會，預計3月9日14：00於台北大直典華宴會館舉辦。（統一獅提供）統一獅UniGirls新球季發表會，預計3月9日14：00於台北大直典華宴會館舉辦。（統一獅提供）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕迎接2025年新球季，統一獅UniGirls新球季發表會，預計3月9日14：00於台北大直典華宴會館舉辦，本次2025統一獅UniGirls新球季發表會開放球迷購票報名參加，限額僅有224席座位，將於2.25（二）12:00於全台統一超商ibon售票系統線上開賣，本次售票每人每次限購一張。

2025統一獅UniGirls新球季發表會，將發表UniGirls年度主視覺、新球季全新制服、個人年度目標心願卡、2025統一獅年度主題曲、UniGirls年度行銷活動，UniGirls分組簽名會及商務特區專屬UniGirls全員合影。

2025統一獅UniGirls新球季發表會，全體UniGirls女孩共分成四組進行簽名會活動，Ａ區：瑟七、曼萍、Yovia、妮妮、包子，Ｂ區：趙娟週、Maggie、賴賴、柔一、詩詩，Ｃ區：Nozomi、斐棋、Joy、一七、少少，Ｄ區：Chihiro、YUKI、芮絲、侯芳、Mina，球迷選購門票時，可依據想要參加簽名會組別進行購票。

2025 UniGirls新球季發表會票價區分成「商務特區」票價1480元，共84席、「豪經特區」票價1180元，共84 席、「經濟特區」票價880元，共56席。全區座位均可依據購票組別進行參加簽名會，並且可全程參與UniGirls新球季發表會，而購買商務特區者，加碼每個人可以與全隊UniGirls女孩們一起合影。

統一獅UniGirls新球季發表會，預計3月9日14：00於台北大直典華宴會館舉辦。（統一獅提供）統一獅UniGirls新球季發表會，預計3月9日14：00於台北大直典華宴會館舉辦。（統一獅提供）

統一獅UniGirls新球季發表會，預計3月9日14：00於台北大直典華宴會館舉辦。（統一獅提供）統一獅UniGirls新球季發表會，預計3月9日14：00於台北大直典華宴會館舉辦。（統一獅提供）

統一獅UniGirls新球季發表會，預計3月9日14：00於台北大直典華宴會館舉辦。（統一獅提供）統一獅UniGirls新球季發表會，預計3月9日14：00於台北大直典華宴會館舉辦。（統一獅提供）

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