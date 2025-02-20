明晚7點彰化直播限定！1000份爌肉飯配關東煮 為台灣隊加油

彰化縣政府明晚7點在美術館廣場前同步舉辦直播WBCQ賽事，現場將供應1000份彰化排隊美食爌肉飯搭配關東煮，讓民眾一邊看直播一邊大啖美食，吃飽了有體力，加油聲喊得更宏亮。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕爌肉飯來了！世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）明（21日）天在台北大巨蛋開打，台灣隊首戰對上西班牙，彰化縣政府明晚7點將在縣立美術館前廣場同步舉辦直播，還將送上1000份彰化在地經典美食「爌肉飯」再加關東煮，讓球迷們一邊品嘗家鄉滋味，一邊享受棒球熱潮。

縣長王惠美說，「棒球不是一個人的比賽，而是一群人的戰鬥。」棒球還是我們的國球，這場直播賽事，既是體育迷的嘉年華，更是讓鄉親感受戶外看球賽的臨場感，縣府誠摯邀請大家一起來現場加油打氣，一起應援為台灣隊增添士氣。

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3天美食應援直播賽事，都是每天晚上7點在彰化縣立美術館廣場前，明晚台灣對上西班牙，星期六（2/22）與南非，星期日與尼加拉瓜。彰化縣連續3晚都會直播，且每場都會供應在地不同的美食，歡迎大家共襄盛舉。

3天美食應援直播賽事，都是每天晚上7點在彰化縣立美術館廣場前，明晚台灣對上西班牙，星期六（2/22）與南非，星期日與尼加拉瓜。明晚美食是爌肉飯搭關東煮。（圖縣府提供）

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