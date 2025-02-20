晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 其它

明晚7點彰化直播限定！1000份爌肉飯配關東煮 為台灣隊加油

2025/02/20 15:40

彰化縣政府明晚7點在美術館廣場前同步舉辦直播WBCQ賽事，現場將供應1000份彰化排隊美食爌肉飯搭配關東煮，讓民眾一邊看直播一邊大啖美食，吃飽了有體力，加油聲喊得更宏亮。（記者張聰秋攝）彰化縣政府明晚7點在美術館廣場前同步舉辦直播WBCQ賽事，現場將供應1000份彰化排隊美食爌肉飯搭配關東煮，讓民眾一邊看直播一邊大啖美食，吃飽了有體力，加油聲喊得更宏亮。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕爌肉飯來了！世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）明（21日）天在台北大巨蛋開打，台灣隊首戰對上西班牙，彰化縣政府明晚7點將在縣立美術館前廣場同步舉辦直播，還將送上1000份彰化在地經典美食「爌肉飯」再加關東煮，讓球迷們一邊品嘗家鄉滋味，一邊享受棒球熱潮。

縣長王惠美說，「棒球不是一個人的比賽，而是一群人的戰鬥。」棒球還是我們的國球，這場直播賽事，既是體育迷的嘉年華，更是讓鄉親感受戶外看球賽的臨場感，縣府誠摯邀請大家一起來現場加油打氣，一起應援為台灣隊增添士氣。

3天美食應援直播賽事，都是每天晚上7點在彰化縣立美術館廣場前，明晚台灣對上西班牙，星期六（2/22）與南非，星期日與尼加拉瓜。彰化縣連續3晚都會直播，且每場都會供應在地不同的美食，歡迎大家共襄盛舉。

3天美食應援直播賽事，都是每天晚上7點在彰化縣立美術館廣場前，明晚台灣對上西班牙，星期六（2/22）與南非，星期日與尼加拉瓜。明晚美食是爌肉飯搭關東煮。（圖縣府提供）3天美食應援直播賽事，都是每天晚上7點在彰化縣立美術館廣場前，明晚台灣對上西班牙，星期六（2/22）與南非，星期日與尼加拉瓜。明晚美食是爌肉飯搭關東煮。（圖縣府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中