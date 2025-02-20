MLB》山本由伸明熱身賽首戰掛帥先發 大谷翔平不會上場

山本由伸和大谷翔平。（美聯社合成圖）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟東京開幕戰將在3月18日點燃戰火，洛杉磯道奇和芝加哥小熊提前展開春訓，明天兩隊將進行春訓首場熱身賽，「日本最強投」山本由伸將掛帥先發，預計會投2局。

山本由伸將在春訓首場熱身賽登板先發，將對決小熊30歲右投波蒂特（Cody Poteet）。根據大聯盟官網報導指出，由於山本由伸還在調整階段，預計會有球數限制，預計會先發2局，小熊隊除了波蒂特會上場之外，凱勒（Brad Keller）、帕倫西亞（Daniel Palencia）、尼利（Jack Neely）和克里斯奇（Brooks Kriske）等人都有可能登板投球。

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道奇大多數主力打者有可能不會在首戰亮相，包括大谷翔平、佛里曼（Freddie Freeman）等人，不過有機會看到MVP強打貝茲（Mookie Betts）和外野強打T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）的身影。

大聯盟日前宣布在今年13座春訓球場、以及超過60％的仙人掌聯盟比賽，都導入電子好球帶系統，道奇與小熊明日的熱身賽將首度啟用。各隊在每場比賽都有兩次挑戰機會，挑戰成功能保留挑戰權，只有打者、捕手和投手可以挑戰，而且必須在主審判定好球帶後立即發起挑戰，挑戰方式是選手迅速輕拍自己的球帽或是頭盔。

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