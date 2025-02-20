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經典賽》雷法對台灣先發？ 西班牙教頭不願鬆口「保留到最後一刻」

2025/02/20 16:46

西班牙投手雷法。 （記者羅沛德攝）西班牙投手雷法。 （記者羅沛德攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕經典賽資格賽台灣隊明天首戰西班牙，日前外媒爆料，西班牙會派出前中職樂天桃猿洋投雷法對台灣隊先發，不過西班牙總教練總教練普拉達（Nelson Prada）口風很緊，僅表示，「我們沒聽到其他球隊先發人選，當然，我們會保留到最後一刻。」

經典賽資格賽每天比賽前一天，依慣例都會公布交戰雙方的先發投手，如果沒有意外的話，今天晚上大會官方就會公布台灣對西班牙之戰兩隊先發投手，只是今天下午官方練球日接受媒體採訪時，兩隊教頭都不願鬆口。

西班牙由美職和墨西哥聯盟體系選手組成，多半具中南美洲血統，實力不容小覷，普拉達表示，國家隊從2月1日開始集訓，也提前來台灣訓練比賽12添了，已適應台灣氣候和環境，相信選手已準備好面對接下來的比賽。

普拉達說，台灣是實力強勁的對手，去年底剛拿到12強賽冠軍，西班牙教練和選手盡全力備戰，也會全力以赴，這是對於對手最大的尊重，住次參賽目標就是3場全勝晉級，相信他們有機會全贏，他對團隊有信心。

西班牙全隊第一次踏進大巨蛋練球，普拉達盛讚大巨蛋跟大聯盟球場一樣好，甚至比大聯盟還要好，一進來就覺得非常乾淨，工作人員也很細心，將場地維護得非常好。

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