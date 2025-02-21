WBC資格賽台灣隊首戰推陳宇宏對決西班牙 今日賽事預告與轉播

陳宇宏。（記者羅沛德攝）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

2025 WBCQ世界棒球經典賽資格賽今天點燃戰火，台灣隊力拚明年經典賽會內賽門票，首戰對上西班牙，先發投手派出奇兵，由「台鋼潛水艇」陳宇宏掛帥先發。

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台灣隊在資格賽所屬A組，同組對手有西班牙、南非、尼加拉瓜，比賽將於2月21日至25日在台北大巨蛋舉行，採循環賽形式，分組第一直接取得會內賽門票，2、3名會再打一場比賽，勝者晉級。

NBA轉播2場賽事，塔圖姆（Jayson Tatum）將率領衛冕軍塞爾提克作客踢館七六人，恩比德（Joel Embiid）盼能助隊中止5連敗，第2場則是由快艇雙星雷納德（Kawhi Leonard）和哈登（James Harden），對決由「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）所領軍的公鹿，快艇力拚4連勝，喜愛NBA的球迷們務必要鎖定轉播！

NBA

08:00 塞爾提克@七六人 緯來體育

09:00 快艇@公鹿 愛爾達體育1台

世界棒球經典賽資格賽

12:00 南非@尼加拉瓜 緯來體育台、愛爾達體育2台

19:00 西班牙@台灣 緯來體育台、愛爾達體育2台

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