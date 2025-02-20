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中職》六投壓制培證英雄、林書逸開轟 中信熱身賽首勝

2025/02/20 17:04

鄭凱文。（記者李惠洲攝）鄭凱文。（記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／屏東報導〕中信兄弟今天進行春訓以來的第2場熱身賽，6名投手有效壓制韓職培證英雄，林書逸轟出陽春全壘打，以8:1獲勝，贏得熱身賽首勝。

中信由老將鄭凱文先發，第1局被擊出2支安打、1次四壞球，2出局被攻佔滿壘，以三振化解危機，第2局連續解決3名打者。

第3局起中信由新人輪番登板，伍立辰和游竣宥2局、朱宏樺1局無失分，劉亦智1局被擊出2支安打失1分，投最後1局的黃弘毅讓培證英雄三上三下。

培證英雄由去年韓職選秀狀元、簽約金5億韓元（台幣1248萬元）的左投丁炫瑀先發，他去年曾來台參加亞洲青棒賽，第1局投出2次四壞球，被江坤宇和王威晨安打攻下2分，投到2出局已面對7名打者，投球數太多而提前換局。

中信主力打者都打2打席提前退場，江坤宇擊出2支安打，王威晨1安打、1次四壞球，陳俊秀安打、高飛犧牲打各1支。

後攻的中信一路領先，9局下仍繼續比賽，替補上場的林書逸把握額外的打擊機會開轟。

伍立辰。（記者李惠洲攝）伍立辰。（記者李惠洲攝）

游竣宥。（記者李惠洲攝）游竣宥。（記者李惠洲攝）

朱宏樺。（記者李惠洲攝）朱宏樺。（記者李惠洲攝）

劉亦智。（記者李惠洲攝）劉亦智。（記者李惠洲攝）

中職》六投壓制培證英雄、林書逸開轟 中信熱身賽首勝黃弘毅。（記者李惠洲攝）

林書逸擊出陽春砲。（記者李惠洲攝）林書逸擊出陽春砲。（記者李惠洲攝）

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