WBCQ台灣隊的比賽,在衛武營戶外劇場前的草坪將有400吋超大螢幕現場轉播,兩旁架設應援舞台,邀台鋼雄鷹Wing Stars啦啦隊全程助陣。(高雄市運發局提供)

〔記者許麗娟/高雄報導〕2025 WBCQ世界棒球經典賽資格賽即將開打,為讓高雄的球迷也能齊聚,為台灣隊應援吶喊,2月21至23日在衛武營戶外劇場前的草坪架設400吋超大螢幕轉播,台鋼雄鷹Wing Stars啦啦隊也將全程助陣,讓看轉播也能有球場的臨場感。

高雄市運動發展局指出,為延續去年世界12強棒球錦標賽的熱潮,這次再度與衛武營國家藝術文化中心合作舉辦2025 WBCQ世界棒球經典賽資格賽現場轉播活動,而且首次將400吋螢幕架設於戶外劇場前廣場,讓更多球迷可以到場看到轉播的賽事。

此外,運發局首次規劃應援舞台,邀請台鋼雄鷹Wing Stars全場次為台灣隊熱血助陣,在應援舞台帶領大家一起Team Taiwan。高雄轉播場次賽事為21日晚上7點台灣 vs 西班牙、22日晚上7點台灣 vs 南非、23日晚上7點台灣 vs 尼加拉瓜。

WBCQ在高雄衛武營戶外劇場前草坪轉播及舞台位置圖。(高雄市運發局提供)

