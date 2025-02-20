射箭亞洲盃》新生代女將風佑築 力退眾家好手闖反曲弓金牌戰

風佑築今日在亞洲盃泰國曼谷站反曲弓個人淘汰賽一路過關斬將，挺進金牌戰。（教練林芳瑜提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣女將風佑築今日在亞洲盃泰國曼谷站反曲弓個人淘汰賽一路過關斬將，4強賽以6：2射落日本選手今井希海，殺入22日登場的金牌戰。

風佑築是國內備受期待的新生代女將，這次狀態調整不俗，在排名賽就以664分，高居參賽選手第2名。

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風佑築在前兩輪都輪空，在32強以6：0完封馬來西亞對手，16強又以7：3擊落中國選手，不過在8強遇到嚴峻挑戰，風佑築頂住壓力加射拿到10分，最終以6：5力退對手。

風佑築挾著這樣的氣勢，在4強賽遭遇第3種子的今井希海，她前兩局就分別以29：27、27：26力壓對手，取得4：0聽牌，即使今井希海3、4兩局都跟風佑築同分，最終風佑築仍以6：2拿下勝利。

值得一提的是，這是風佑築首次在國外參加成人國際賽挺進金牌戰，她將在22日對決印度好手瑪哈托（Basanti Mahto）。

風佑築今日在亞洲盃泰國曼谷站反曲弓個人淘汰賽一路過關斬將，挺進金牌戰。（教練林芳瑜提供）

風佑築今日在亞洲盃泰國曼谷站反曲弓個人淘汰賽一路過關斬將，挺進金牌戰。（教練林芳瑜提供）

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