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UBA女籃》台師大擋住衛冕軍世新反撲 有驚無險挺進4強

2025/02/20 18:31

台師大古寶誼。（大專體總提供）台師大古寶誼。（大專體總提供）

〔記者吳孟儒／新北報導〕台灣師大今天在UBA公開女一級6強複賽浪費雙位數領先優勢，最後階段一度被尋求6連霸的世新大學拉出的23：8狂暴攻勢超前，幸好江子柔的4罰3中鎖定勝利，最終以73：72險勝，跟上佛光、文化的腳步，搭上4強列車。

世新與台師大賽前同為2勝2負，贏家就能挺進4強，輸球一方是否還有機會，還得看下一場文化大學與中信學院之戰的結果而定。

台師大首節打完以18：22落後，但靠著古寶誼的12分領軍，在第二節打完以38：36逆轉，至於世新以蔡佑蓮17分、6籃板表現最佳，游沁樺進帳6分、8籃板。

古寶誼在第三節火力全開，一人包辦14分，領軍台師大拉出25：13的單節攻勢，世新則是一度陷入歷經近4分鐘的得分乾旱期，雙方分差也不斷擴大，台師大在三節打完以63：49遙遙領先。

只是台師大第四節防守失神，差點大意失荊州，讓世新連續得分追近比分，李盈潔在最後1分20秒的中距離命中追成70：70，蔡佑蓮籃下擺進逆轉2分球，不過台師大在決勝階段憑藉江子柔的4罰3中鎖定勝利，最終以73：72搶下關鍵一勝。

古寶誼投進4顆三分球、拿27分，江子柔進帳17分，台師大複賽戰績3勝2負，成為文化、佛光之後，第3支挺進4強的隊伍。

世新靠6名球員作戰，蔡佑蓮拿33分、14籃板，游沁樺得13分、16籃板，李盈潔有11分，林紫彤有10分，複賽戰績為2勝3負，想晉級得看壓軸戰的文化是否擊敗中信學院。

台師大江子柔。（大專體總提供）台師大江子柔。（大專體總提供）

世新蔡佑蓮。（大專體總提供）世新蔡佑蓮。（大專體總提供）

世新游沁樺。（大專體總提供）世新游沁樺。（大專體總提供）

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