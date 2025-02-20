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亞洲盃男籃》住宿升級、全員商務艙 張承中：後勤一大突破

2025/02/20 18:55

亞洲盃男籃》住宿升級、全員商務艙 張承中：後勤一大突破中華籃協副秘書長張承中回應球員保險等福利議題。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕亞洲盃男籃資格賽第3階段，台灣隊今天晚間在和平籃球館迎戰菲律賓，週日作客香港。針對這次後勤，籃協副秘書長張承中表示，住宿方面有很大突破，無論訓練、出國參賽都是一人一間房間，到香港的航班也是全員商務艙，他強調，商務艙部分是自籌資源。

針對國家隊參賽協議，張承中表示，上一階段有9位球員簽署協議，但這階段入選的16名球員都簽署，是很大進步。至於失能險，這階段有5位球員將薪資合約繳交給保險公司，目前若有繳交合約者，失能險每月最高額度為50萬，未繳交者是15萬，「但體育署會補足失能險不足之處，若選手因受傷無法在母隊出賽影響薪資，體育署也會補上。」

至於球員住宿和交通方面，張承中表示，過往國家隊球員訓練、出賽兩人一間房已行之有年，這次無論訓練、比賽都是一人一間，是頭一次也是很大的突破。至於赴香港比賽的航班也爭取到全員商務艙，他強調，這部分是由籃協自籌的資源。

外卡賽方面，張承中表示，最快會在2月26日得知是否爭取到主辦權，目前預計是北市大學天母體育館，但他說：「最快會在26日知道結果，但不保證一定會在當天公布，也可能是27、28日。」

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