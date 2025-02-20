經典賽》外界看好台灣隊 陳傑憲坦言「沒有想像中那麼簡單！」

陳傑憲。（記者羅沛德攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕經典賽資格賽台灣隊明天首戰交手西班牙，台灣隊長陳傑憲認為，一開始聽到西班牙，可能以為沒那麼厲害，但仔細看一下陣容會發現沒什麼西班牙選手，透過情蒐資料觀察到西班牙是一支厲害的球隊，「明天的比賽不敢說會怎麼樣，不管遇到哪一隊就是全力以赴。」

這屆經典賽資格賽台灣與西班牙、尼加拉瓜、南非同分在A組，分組4取2晉級明年會內賽，外界普遍看好戰力較佳的台灣隊能以3戰全勝之姿拿到門票，不過陳傑憲不敢掉以輕心。

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陳傑憲說，「外界看好我們是沒錯，但身為選手都知道外隊實力不容小覷，我們有看過情蒐資料，發現對方實力其實滿堅強的，沒有想像中那麼簡單，我們每一場盡全力發揮，拿出不服輸的態度去拚，這是很關鍵的比賽，大家皮都繃得很緊，一定要拿下會內賽門票。」

台灣隊經過3個禮拜集訓，身為台灣隊長，陳傑憲說，今天練球前有跟隊友說，這是戰場，要把氣勢與鬥志拿出來，希望明天開始武裝好自己，在場上大膽發揮、表現，不要畏縮，「台灣人民不是要看我們害羞的那一面，狂野那一面要拿出來。」

台灣隊陣容年輕化，陳傑憲透露，國家隊每天都有運動心理課程，感謝心理老師每天練球前或賽前給選手功課，畢竟選手普遍年輕，心理層面要去學習，對於年輕球員來說這是張力很大的比賽，在此之前會做一些功課。

陳傑憲特別提醒國家隊戰友，明天起認真面對比賽，不管對手是誰，也不要去想年紀、資歷或準備好了沒，就是權力去面對，保持正面心態才是最重要的。

陳傑憲。（記者羅沛德攝）

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