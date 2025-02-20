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經典賽》從「支援」變成「正選」 陳宇宏直呼不可思議

2025/02/20 19:14

陳宇宏。 （記者羅沛德攝）陳宇宏。 （記者羅沛德攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕23歲的「台鋼潛水艇」陳宇宏原本不在經典賽資格賽台灣隊36人集訓名單，憑藉台韓國際交流賽和閉門練習賽出賽表現，最終獲得台灣隊教練團青睞，進入28人正選名單，讓他直呼，「感覺有點不可思議。」

去年陳宇宏先發16場其中6場先發，戰績1勝4敗、防禦率4.50，原本他只是台鋼雄鷹支援台灣隊比賽的球員，最終竟然成為正選球員，他表示，有點不可思議，感謝台鋼雄鷹讓他支援台灣隊比賽，也要感謝曾豪駒總教練，對他非常有信心，把他選進來。

對於自身調整狀態，陳宇宏透露，之前台鋼有安排比賽，有把狀況拉起來，也讓台灣隊教練觀察他的狀況，這次經典賽資格賽只有3場比賽，與對手只會對戰1次，和例行賽大不同，相對地對方打者也沒打過他的球，只要對決1次，所以他比較有信心。

陳宇宏下勾投法陰柔球路，對於尼加拉瓜和西班牙這類中南美洲球隊非常管用，他說，「曾總有說希望我對中南美洲類型的球隊，這樣可以發揮我的特性，前一次打國際賽是在U23世界盃，也是對到中南美洲球隊。」

最終擠進28人正選名單，陳宇宏說，很榮幸可以跟大家一起並肩作戰，為國家盡一份心力，希望自己能有好表現，日前對韓職樂天巨人交流賽球速有出來，狀況調整得還不錯，只是控球還沒那麼精準。

台灣隊3場比賽都將湧入滿場球迷擠爆大巨蛋，陳宇宏說，之前隊樂天巨人和去年例行賽在大巨蛋都有超過2萬名球迷進場，觀眾人數也是很多，應該可以很快就適應，每一場都把自己準備好，有任務就上。

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