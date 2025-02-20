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經典賽》化身「控球機器」 莊陳仲敖解密！

2025/02/20 19:30

莊陳仲敖。 （記者羅沛德攝）莊陳仲敖。 （記者羅沛德攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕24歲右投莊陳仲敖效力美職運動家，今年在小聯盟1A、高階1A和2A等3個層級，共出賽23場其中15場先發，戰績6勝2敗，防禦率2.09，每局被上壘率0.88，總計86局投球只出現12次四壞保送，飆出84K，控球能力再進化。

莊陳仲敖在2021年加盟運動家，談到控球進化關鍵因子，他指出，其實投球機制沒有太大變化，主要是剛去美國發展有些緊張，投球有一點放不開，去年逐漸適應環境，加上特別去學習如何分析打者，進而擬定配球策略，收到不錯的效果。

去年小聯盟賽季莊陳仲敖主要擔任先發投手，這屆經典賽資格賽他在台灣隊定位也是先發投手，他說，無論對哪一隊先發都很期待，每一隊都想對到，對手都有一定強度，上場投球都不能鬆懈。

今年莊陳仲敖首度受邀大聯盟春訓，他仍決定返台打經典賽資格賽，他說，當初收到入選國家隊通知，運動家其實還滿支持的，資格賽打完就會立即返美投入春訓，在台灣隊就是配合這裡的訓練模式，沒有太大問題。

經典賽資格賽莊陳仲敖可望在滿場大巨蛋主場球迷面前獻技，他說，有關注12強賽，感覺真的很震撼，畢竟過去沒投過球迷這麼多的比賽，「之前亞錦賽有來過這裡看球，感受一下氛圍，感覺真的非常棒，當時就很期待自己能有再大巨蛋比賽的那一天。」

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