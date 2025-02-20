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亞洲盃男籃》集氣！阿巴西包辦13分 台灣上半場結束暫領先菲律賓

2025/02/20 19:53

台灣隊阿巴西。（記者陳志曲攝）台灣隊阿巴西。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣男籃今在亞洲盃男籃資格賽第3階段迎戰菲律賓，上半場阿巴西和林庭謙聯手，最多領先到13分，可惜次節尾聲一波亂流被追上，但台灣隊依舊取得47：45領先。

台灣隊資格賽和菲律賓、紐西蘭及香港同組，前2階段取得1勝3負，雖無緣以分組前2進入會內賽，仍可爭取第3，參與「6搶4」外卡賽。

台灣隊這階段先在主場和平籃球館對決菲律賓，前次兩隊碰頭，我國以53分差慘敗，今天希望能夠雪恥。此仗先發由隊長劉錚領銜，搭配林庭謙、曾祥鈞、盧峻翔和「新台灣人」高柏鎧。

亞洲盃男籃》集氣！阿巴西包辦13分 台灣上半場結束暫領先菲律賓台灣男籃代表隊賽前合影。（記者陳志曲攝）

台灣男籃開賽先靠著曾祥鈞罰球和林庭謙三分球取得領先，陳冠全也在外線開火，打得相當強勢。隨後菲律賓歸化球員布朗利強攻禁區還有三分球入袋，率隊超前，不過林庭謙在首節一人包辦9分，台灣隊在首節打完取得2分領先。

次節輪到阿巴西發威，連拿10分助隊擴大到雙位數領先，且在該節還剩3分多鐘時，馬建豪霸氣殺到籃下扣籃，嗨翻全場。即便菲國很快還以顏色，隨後林庭謙又飆進三分球助隊穩住陣腳，只是在該節尾聲發生亂流被追上，但半場打完台灣隊仍以47：45領先。

阿巴西上半場拿下13分全隊最高，林庭謙進帳12分次之；菲律賓方面，歸化球員布朗利一人包辦19分最高。

台灣隊阿巴西。（記者陳志曲攝）台灣隊阿巴西。（記者陳志曲攝）

台灣隊林庭謙。（記者陳志曲攝）台灣隊林庭謙。（記者陳志曲攝）

台灣隊林庭謙。（記者陳志曲攝）台灣隊林庭謙。（記者陳志曲攝）

賽前列隊唱會歌。（記者陳志曲攝）賽前列隊唱會歌。（記者陳志曲攝）

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