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亞洲盃男籃》水啦！阿巴西、林庭謙都拿21分 台灣隊擊退勁敵菲律賓

2025/02/20 20:56

阿巴西。（記者陳志曲攝）阿巴西。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣隊今在亞洲盃男籃資格賽第3階段迎戰菲律賓，阿巴西、林庭謙皆飆出全隊最高21分，終場台灣隊以91：84擊退菲律賓。

台灣隊資格賽和菲律賓、紐西蘭及香港同組，前2階段取得1勝3負，雖無緣以分組前2進入會內賽，仍可爭取第3，參與「6搶4」外卡賽。

台灣隊這階段先在主場和平籃球館對決菲律賓，前次兩隊碰頭，我國以53分差慘敗，今天希望能雪恥。此仗先發由隊長劉錚領銜，搭配林庭謙、曾祥鈞、盧峻翔和「新台灣人」高柏鎧。

台灣隊在首節打完取得2分領先，次節阿巴西一人連拿10分，馬建豪還上演扣籃秀，嗨翻全場；上半場阿巴西一人包辦13分，加上林庭謙貢獻12分，最多取得13分領先，可惜該節尾聲陷入亂流，被菲國追上，半場打完暫時以47：45領先。

台灣隊林庭謙（右）。（記者陳志曲攝）台灣隊林庭謙（右）。（記者陳志曲攝）

易籃後，兩隊展開拉鋸，隨後我國打出一波9：0攻勢擴大領先，即便菲國打得也很強勢，但台灣隊都有人適時跳出；有趣的是，盧峻翔命中三分球，比出招牌「指手錶」動作，持續拉抬台灣隊士氣，也助隊保有雙位數領先，3節打完台灣隊帶著10分領先進入決勝節。

台灣隊在決勝節雖保有領先優勢，但依舊擋不住布朗利，讓他內外都有建樹，一舉助菲律賓追到剩2分差。盧峻翔再度跳出命中三分球止血，隨後布朗利也飆進三分球，助隊超前，雙方在比賽尾聲你來我往。

終場前3分鐘，林庭謙轟進三分球，助台灣隊再度超車，穩住陣腳，盧峻翔在最後47秒時命中重要三分球，取得5分領先，加上高柏鎧灌籃，成功在主場守下勝利。

阿巴西和林庭謙都攻下台灣隊最高的21分，前者狂砍4顆三分球，後者有7籃板、5助攻和3抄截的全能表現，盧峻翔也飆進4記三分球，貢獻18分、5助攻，馬建豪則是挹注14分。

菲律賓36歲歸化洋將布朗利（Justin Brownlee）此役投進8顆三分球，轟下全場最高的39分，外帶8助攻和6籃板，拉莫斯（Dwight Ramos）有15分、5籃板。

台灣隊馬建豪飛身扣籃。（記者陳志曲攝）台灣隊馬建豪飛身扣籃。（記者陳志曲攝）

台灣隊馬建豪飛身扣籃。（記者陳志曲攝）台灣隊馬建豪飛身扣籃。（記者陳志曲攝）

菲律賓隊布朗利。（記者陳志曲攝）菲律賓隊布朗利。（記者陳志曲攝）

台灣隊盧峻翔。（記者陳志曲攝）台灣隊盧峻翔。（記者陳志曲攝）

台灣擊敗菲律賓。（記者陳志曲攝）台灣擊敗菲律賓。（記者陳志曲攝）

台灣擊敗菲律賓。（記者陳志曲攝）台灣擊敗菲律賓。（記者陳志曲攝）

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