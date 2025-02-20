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亞洲盃男籃》大復活繳21分率隊勝菲律賓 林庭謙：籃球跟人生一樣

2025/02/20 22:12

林庭謙。（記者陳志曲攝）林庭謙。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣男籃今在亞洲盃男籃資格賽第3階段以91：84擊敗菲律賓，一雪前恥。這次扛起控球重擔的林庭謙也揮別上階段低迷手感，大復活飆出21分，他表示，籃球和人生一樣有高低起伏，打不好就更虛心去學習，很開心有貢獻能幫助大家。

台灣隊前次和菲律賓在第一階段資格賽交手，但當時以53分差慘敗，這次在主場雪恥，林庭謙表現關鍵，他拿下21分、7籃板、5助攻，但他也把勝利歸功於團隊，「大家把教練交代的事情做好，對我們信心提升很多。」他認為，上次落敗多少受到傷病影響，這次對手戰力依舊堅強，但大家都能按照教練體系去執行成為關鍵。

另外，林庭謙提到，雖然今天焦點都在得分高的人身上，但大家都有所貢獻和犧牲，「像是澎澎（陳冠全）、 （曾）祥鈞還有錚哥（劉錚），大家都很投入在防守上，尤其錚哥犧牲自己的進攻，全力防守，用不同方式去帶領大家，都是我們需要學習的地方。」

有別於上一階段表現低迷，得分都只有個位數進帳，林庭謙這戰大復活拿下全隊最高分，他說：「籃球跟人生一樣有高低起伏，有打好也有打不好時候，表現不好要更虛心去學習，很開心這次有貢獻能幫助大家。」

林庭謙。（記者陳志曲攝）林庭謙。（記者陳志曲攝）

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