亞洲盃男籃》從被棄用到先發 盧峻翔繳18分宰菲直呼增添信心

盧峻翔（中）看手錶慶祝手勢。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕桃園領航猿「夜王」盧峻翔今天在亞洲盃資格賽第3階段展現MVP實力，關鍵時刻跳出來開火，全場投進4顆三分球，拿下18分，他說：「這一勝對我而言相當關鍵，也讓我增添信心。」

27歲的盧峻翔高中時期就讀乙組的苗栗高中，在UBA時期逐漸嶄露頭角，2020年SBL選秀會獲得璞園青睞，之後PLG成立他也改披領航猿戰袍，上季奪下PLG年度MVP。

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不過，盧峻翔在亞洲盃資格賽第一階段未能入選，第二階段也是因福爾摩沙夢想家後衛林俊吉傷退才遞補進入，但他在上階段對紐西蘭一役打出代表作，讓外界看到他的存在。

盧峻翔這階段入選16人名單，首戰先發上陣，他認為，過去他的國際賽經驗並不豐富，這一場能贏下來，讓他信心大增，「有一部分是自己一直都很努力也沒想到球員跟教練之間能產生這麼棒的火花，這兩場打下來，對我跟教練都有更多信心，未來若有機會再次入選，我也會盡我所能來幫助國家隊。」

盧峻翔今天在關鍵時刻頻頻飆出三分球，還比出「手錶」手勢帶動全隊士氣，他笑說：「緊張氛圍下觀眾看得很開心、熱鬧，做出手勢是跟大家一起互動。 」

盧峻翔握拳吶喊。（記者陳志曲攝）

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