經典賽》強碰尼加拉瓜！ 南非推出前富邦悍將洋投迪倫先發

迪倫。（記者羅沛德攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕經典賽資格賽A組賽事明天在台北大巨蛋開打，稍早公布兩場比賽雙方先發投手，晚場7點台灣隊由下勾投手陳宇宏強碰西班牙雷法（Elian Leyva），至於首戰午場12點，南非則推出前富邦悍將洋投迪倫（Dylan Unsworth）先發，遭遇尼加拉瓜29歲右投梅德安諾（Ronald Medrano）。

31歲右投迪倫2021年曾短暫效力中職富邦悍將，當時先發3場戰績1勝0敗，防禦率2.38，後來先後轉戰墨西哥、澳洲、委內瑞拉聯盟，美職小聯盟生涯出賽156場其中140場先發，總計投773.1局，戰績48勝46敗1救援，防禦率4.17，未曾上過大聯盟，最高層級到3A。

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南非總教練艾道尼斯日前受訪時曾表示，迪倫是南非最好的投手之一，且在全世界打過球，會把他的經驗和隊友分享，是非常重要的成員。

尼加拉瓜先發投手梅德安諾過去效力美職皇家時期，小聯盟最高層級到2A，2023年他在皇家2A出賽9場其中6場先發，戰績1勝1敗，防禦率5.23，去年他在墨西哥聯盟先發15場拿下7勝4敗，防禦率3.54，隨後在墨西哥冬季聯盟出賽，先發12場戰績6勝4敗，防禦率3.13。

值得一提的是，這屆經典賽資格賽尼加拉瓜以小聯盟和國內聯賽選手為主體，加上委內瑞拉和墨西哥聯盟球員組軍，南非28人全都是業餘球員，陣中選手身分不是學生就是還有正職工作，打棒球只是興趣。

迪倫。（記者羅沛德攝）

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