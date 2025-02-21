經典賽》WBCQ單場最多1萬6521人 今晚大巨蛋台西戰「雙倍超越」

球迷為台灣隊應援。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊今晚7點在大巨蛋首戰西班牙，官方宣布可售的3萬3000張預售票早已銷售一空，換句話說，台西一役進場觀眾人數，就超越上次2012年台灣隊參加經典賽資格賽，該分組所有賽事的球迷總數。

值得一提的是，經典賽資格賽史上單場最多觀眾人數，是在2016年3月於墨西哥所舉行的賽事，當時地主墨西哥在最終戰強碰尼加拉瓜，湧入資格賽史單場最多的1萬6521人，結果墨西哥在地主球迷加油助威下，只花7局就以12：1大勝尼加拉瓜，順利拿到隔年會內賽參賽資格，今晚大巨蛋台西戰進場人數，足足是賽史紀錄的兩倍。

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2009年經典賽台灣隊先遭南韓完封，再以1：4不敵中國，下一屆經典賽從資格賽打起，採雙敗淘汰制，2012年11月開打，台灣隊與紐西蘭、菲律賓、泰國同分組，分組4取1晉級隔年會內賽，台灣隊依序對上紐西蘭、菲律賓、紐西蘭，結果3戰全勝，豪取35分且1分未失，以秋風掃落葉之姿拿到隔年會內賽門票。

當時台灣隊分組賽事在新莊球場進行，首戰紐西蘭票房開出9788人，次役對菲律賓湧入1萬911人，最終戰再度遭遇紐西蘭，有8163人進場，再加上其他3場非台灣隊場次，6場共計3萬1456人入場，還不如今晚台西戰售出的3萬3000張門票。

這屆經典賽資格賽採單循環賽制，台灣隊與西班牙、南非、尼加拉瓜同分在A組，都在大巨蛋舉行，分取4取2晉級，售票採單日「一票兩看」，買一張票可看當日午、晚場賽事，台灣隊依序對戰西班牙、南非、尼加拉瓜，這3天台灣隊賽事，每場3萬3000張預售票皆已全數完售。

這次資格賽前3天賽程，票價最高2980元，最低280元，3天預售票開賣沒多久幾乎就被搶購一空，票房長紅。

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