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網球》謝淑薇週六凌晨對決中國人馬！拚杜拜女雙決戰門票

2025/02/21 06:58

謝淑薇（右）與奧絲塔朋科（左）晉級杜拜女網賽雙打4強。 （資料照，法新社）謝淑薇（右）與奧絲塔朋科（左）晉級杜拜女網賽雙打4強。 （資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年杜拜女網賽雙打8強戰，「台灣一姊」謝淑薇／拉脫維亞奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko） 歷經搶十激鬥，終以7：5、5：7、10：3力退首度合拍的美國瑪迪克-辛特絲（Bethanie Mattek-Sands）／巴西史蒂芬妮（Luisa Stefani），第3種子「台拉聯軍」2連勝晉級4強，台灣時間週六凌晨1點左右將與中國組合徐一璠／楊釗煊爭奪冠軍戰門票。

這項WTA千分等級中東大賽，本週在阿拉伯聯合大公國進行。謝淑薇／奧絲塔朋科今年初聯手打下澳洲公開賽女雙亞軍之後，雖然上週同樣千分等級的杜哈出師不利，轉戰杜拜兩人默契漸入佳境，面對來勢洶洶的美巴組合各下一盤，拉鋸進入搶十，謝淑薇／奧絲塔朋科從2：3強力反撲，一口氣連下8分，準決賽門票到手，這也是小薇職業生涯第6度挺進杜拜女雙4強。

謝淑薇／奧絲塔朋科上月17日澳網次輪，曾以2個6：4擊敗徐一璠／楊釗煊，雙方人馬如今再度狹路相逢，「台拉聯軍」不論經驗或信心都穩居上風，國際賭盤也普遍看好，名氣響亮的小薇組合有望乘勝追擊，再度強壓非種子黑馬挺進冠軍戰。

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