亞洲盃男籃》台灣勝菲律賓愛爾麗獎金百萬 領隊有信心再挫香港

愛爾麗集團執行長劉怡萱（中）再度擔任台灣男籃領隊。（愛爾麗提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕汲取去年客場狂輸53分的慘痛教訓，台灣男籃在2025年FIBA亞洲盃男籃資格賽主場以91：84復仇強敵菲律賓，除了獲得愛爾麗集團賽前開出的100萬元贏球激勵獎金，領隊劉怡萱更有信心延續「和平奇蹟」的氣勢，本月23日香港客場搶下2連勝，直接鎖定外卡賽門票。

台灣與菲律賓、紐西蘭及香港同在B組，前2階段取得1勝3負，雖然無緣以分組前2直接進入會內賽，仍有機會爭取小組第3，參與「6搶4」的外卡資格賽。擊敗菲律賓之後，台灣男籃戰績來到2勝3負，接下來前進香港非贏不可，自2022年以來多次擔任領隊的愛爾麗執行長劉恰萱，如今信心滿滿精神喊話：「去年我們主場擊敗過香港，現場全隊氣勢更旺，週日乘勝追擊踢館應該不是問題，請球迷朋友期待我們的好消息！」

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日前體會到台灣男籃已無退路，愛爾麗集團總裁常如山為了激勵士氣，賽前記者會特地喊出「勝菲律賓獎百萬！」他除了很開心能夠把獎金發出去，更鼓勵全隊再接再厲擊敗地主香港，「我總是告訴球員們，每場國際賽不單為了自己，更是肩負國家責任榮譽而戰！我們要一鼓作氣，想辦法拿下這場關鍵勝利。」

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