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MLB》春訓首戰驚魂！ 道奇火球男遭169.8KM強襲球爆頭（影音）

2025/02/21 07:24

米勒（跪地者）被強襲球擊中，但能自行退場。（美聯社）米勒（跪地者）被強襲球擊中，但能自行退場。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇火球男米勒（Bobby Miller）在今天對陣小熊的春訓熱身賽登板，想不到竟遭105.5英哩（約169.8公里）強襲球直接爆頭，好在最後能夠靠自己的力量退場。

米勒在第三局登板，一開始他先對布魯漢（Vidal Brujan）投出四壞保送，接著對陣布許（Michael Busch）投出時，於該打席第4顆球遭布許鎖定80.4英哩的曲球，球被以高達105.5英哩的擊球初速擊出，且直接往米勒頭上打去，米勒閃避不及，當場倒地。

好在米勒在經過一小段的時間後便能夠自行起身下場，而他的頭右前方也有一個明顯的傷痕。

主帥羅伯斯（Dave Roberts）表示，米勒正在接受腦震盪的處理程序，接下來球團將會在接下來幾天持續觀察他的狀況，並確定他重新評估他如何恢復棒球活動。

本季米勒將要競爭道奇先發輪值一角，上個賽季米勒僅出賽13場，主投56.0局拿下2勝4敗，防禦率高達8.52。

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