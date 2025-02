MLB》春訓首戰驚魂！ 道奇火球男遭169.8KM強襲球爆頭（影音）

米勒(跪地者)被強襲球擊中,但能自行退場。(美聯社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇火球男米勒(Bobby Miller)在今天對陣小熊的春訓熱身賽登板,想不到竟遭105.5英哩(約169.8公里)強襲球直接爆頭,好在最後能夠靠自己的力量退場。

米勒在第三局登板,一開始他先對布魯漢(Vidal Brujan)投出四壞保送,接著對陣布許(Michael Busch)投出時,於該打席第4顆球遭布許鎖定80.4英哩的曲球,球被以高達105.5英哩的擊球初速擊出,且直接往米勒頭上打去,米勒閃避不及,當場倒地。

好在米勒在經過一小段的時間後便能夠自行起身下場,而他的頭右前方也有一個明顯的傷痕。

主帥羅伯斯(Dave Roberts)表示,米勒正在接受腦震盪的處理程序,接下來球團將會在接下來幾天持續觀察他的狀況,並確定他重新評估他如何恢復棒球活動。

本季米勒將要競爭道奇先發輪值一角,上個賽季米勒僅出賽13場,主投56.0局拿下2勝4敗,防禦率高達8.52。

Dodgers pitcher Bobby Miller was hit in the head by a come-backer. He eventually walked off pic.twitter.com/ZaRso5hP9N