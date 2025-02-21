NBA》誤食名字相似藥物！ 公鹿板凳暴徒藥檢陽性遭禁賽25場

波提斯違反聯盟禁藥規定遭禁賽25場。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕公鹿隊板凳好手波提斯（Bobby Portis）在今天傳出因為違反聯盟的禁藥政策，因此遭到禁賽25場，將導致球隊的戰力大打折扣。

根據《ESPN》報導指出，波提斯在藥檢當中被檢測出曲馬多（Tramadol）陽性，曲馬多是用來應對成人重度疼痛的藥物，而該藥品在今年才剛被聯盟列入禁藥名單，

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波提斯的經紀人巴特斯坦（Mark Bartelstein）表示，波提斯的藥檢陽性是一起意外事件，巴特斯坦指出，波提斯是在非故意的情況下使用曲馬多進行治療，因為他先前使用的藥物為酮咯酸（Toradol，同樣也是用於治療中度到重度疼痛），酮咯酸是合法的藥物，他過去就曾使用過，球隊跟球員有時也會用酮咯酸來減緩疼痛跟發炎。

波提斯服用的曲馬多是從他的助理獲得，該助理擁有該藥品的合法處方箋，但他誤認該藥品是酮咯酸，並告訴波提斯那是酮咯酸，波提斯也用他來處理手肘的痠痛。本次錯誤是因為兩種藥品名稱相似（Tramadol、Toradol）且都是處理類似症狀。巴特斯坦表示，波提斯將不會提出上訴。

對公鹿來說，波提斯的禁賽無疑是巨大的打擊，目前他們戰績29勝24敗，排名東部第五，距離第四名的溜馬與第六名的活塞只有落後與領先1場勝差，但他們現在將失去聯盟最頂尖的板凳球員，目前球隊只有一個空缺可以用來補人。

波提斯將因為禁賽失去285萬美元，預計他最快能在當地時間4月8日的比賽對灰狼復出，屆時例行賽只剩下4場。本季波提斯場均可以拿下13.7分、8.3籃板，在替補球員當中，他的得分排名第六，籃板則排名第二，過去兩個賽季他都在年度最佳第六人的票選排名前三，此外在過去三年，他的總得分排名替補第二名。

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