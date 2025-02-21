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MLB》電子好球帶首場熱身賽亮相！ 第一次挑戰就成功（影音）

2025/02/21 09:11

波蒂特成為第一個挑戰判決成功的選手。（資料照）波蒂特成為第一個挑戰判決成功的選手。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟在本季於春訓開始使用自動電子好球帶挑戰系統（ABS Challenge System），在今天第一場道奇與小熊的春訓熱身賽當中就有啟用，而第一次的挑戰就推翻了裁判的判決。

大聯盟在先前於小聯盟試用自動電子好球帶（ABS，automated ball-strikes）以及挑戰系統，今年球季大聯盟選擇在春訓引進自動電子好球帶，但判決並非全部都由自動電子好球帶決定，而是加上挑戰系統的折衷模式，每場比賽有3次挑戰好球帶的機會，只要球員拍頭盔就能夠進行挑戰，且只有投手、捕手與打者才能挑戰。

在春訓期間許多球隊都開始使用這項系統，昨日教士日籍38歲老將達比修有在春訓實戰投打練習時，就表示自己不喜歡這個系統。

今天在大聯盟官方道奇隊與小熊隊的比賽當中，第一次出現的挑戰是在首局，波蒂特（Cody Poteet）對馬恩西（Max Muncy）的第二顆球，原本裁判判壞球，但經過挑戰後推翻成好球。賽後波蒂特被問到自己挑戰成功的感想時回應：「我認為那顆球應該有蠻多部分進入好球帶，所以我覺得值得用掉一次的挑戰。」

波蒂特對於自動電子好球帶並不陌生，他表示去年有用過一下，所以可能感覺比較自然。「這很酷，能夠親自使用這個系統。我不會羞於挑戰它。」

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